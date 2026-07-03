Alcalá de Henares abre su corazón con la acogida este verano de 24 niños saharauis con el programa 'Vacaciones en Paz'

La concejala de Participación Ciudadana de Alcalá de Henares, Esther de Andrés, dio el pasado jueves la bienvenida en el centro cultural La Galatea a los 24 niños saharauis de entre 8 y 12 años que participan este verano en el programa "Vacaciones en Paz".

El acto también contó con la presencia de la presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, secretaria de Federación de Asociaciones madrileñas de amigos del pueblo saharaui (FEMAS Sáhara), la coordinadora de Vacaciones en Paz de la Comunidad de Madrid, Virginia Fernández García-Abad y el responsable de la delegación Jalil Mohamed Abdelaziz.

La concejala ha afirmado que dentro de un año las Vacaciones en Paz serán "una experiencia inolvidable para los niños y también para las familias de acogida", pues el proyecto también constituye la mejor expresión de valores como, generosidad, solidaridad y humanidad, valores de los que presume la ciudad, añadió Esther de Andrés.

Vacaciones en Paz, una iniciativa de puro corazón

El programa de Vacaciones en Paz en Alcalá de Henares se lleva desarrollando desde el año 2003, gracias a los aportes que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares realiza a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Alcalá de Henares. Se trata de un programa de sensibilización que organizan las Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui junto con las Delegaciones del Frente Polisario en España, y el Ministerio de Juventud y Deporte de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Gracias a este programa durante los 2 meses de verano, julio y agosto, un grupo de niñas y niños saharauis de los campamentos de Refugiados en Tinduf, Argelia, son acogidos de manera temporal por familias que viven en Alcalá. Son niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad, que en verano logran salir de las duras condiciones en las que viven, alejándose de las altas temperaturas del desierto argelino. También se favorece la realización de reconocimientos médicos y que reciban tratamientos especiales. Para mejorar sus condiciones básicas se les ofrecen comidas que cubran los nutrientes necesarios de forma equilibrada y también se fomenta el aprendizaje del castellano.

Este proyecto nace de la necesidad de que los niños y niñas saharauis, que tuvieron que instalarse en los Campamentos de Refugiados Saharauis, pudieran instalarse en los Campamentos de Refugiados Saharauis, pudieran distanciarse de esa realidad y de las carencias tanto sanitarias, alimenticias y climatológicas que vivían y que después de más de 50 años siguen viviendo.