Alcine de Verano 2026 en Alcalá de Henares: cine gratis al aire libre durante todo el mes de julio

Un nuevo ciclo de cine de verano vuelve a la ciudad alcalaína para amenizar las cálidas noches del mes de julio. En esta ocasión, la selección de largometrajes está dedicada al cine española, contando con grandes títulos estrenados este mismo año, así como otros más clásicos que siguen sorprendiendo al público.

Desde el lunes 6 hasta el jueves 30 de julio, la Huerta del Obispo de Alcalá acogerá esta nueva edición de Alcine de Verano. Este recinto amurallado se convertirá en una terraza de cine de grandes dimensiones con una pantalla de 12 metros que acogerá hasta 900 localidades. Los pases se realizarán a partir de las 22:00 horas y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El mejor cine español reciente y algunos títulos internacionales

Alcine de verano es uno de los eventos culturales con más tradición de la etapa estival complutense organizado por la Concejalía de Cultura. En esta ocasión, la programación estará dedicada en su mayoría al cine español, y contará con títulos de reconocido éxito como son Soy Nevenka, SordaSirât o Marco. También habrá algunos títulos internacionales como Cónclave, del cineasta británico Edward Berger, así como éxitos recientes del cine francés como Por Todo Lo Alto, de Emmanuel Courcol.

Los amantes del cine de Alcalá de Henares tienen ahora a la visa toda una programación con grandes películas que serán proyectadas en pantalla grande y al aire libre, una gran oportunidad para desconectar en las sofocantes noches de verano durante el mes de julio y disfrutar con las historias más apasionantes del cine español reciente.

Consulta la programación

Lunes 6 de julio

AMANECE EN SAMANÁ / Dirección: Rafa Cortés. País: España / República Dominicana. Año: 2024. Duración: 98 min.

Martes 7 de julio

LOS DESTELLOS / Dirección: Pilar Palomero. País: España. Año: 2024. Duración: 101 min.

Miércoles 8 de julio

CÓNCLAVE / Dirección: Edward Berger. País: Reino Unido. Año: 2024. Duración: 115 min.

Jueves 9 de julio

SOY NEVENKA / Dirección: Icíar Bollaín. País: España. Año: 2024. Duración: 110 min.

Lunes 13 de julio

LOS AITAS / Dirección: Borja Cobeaga. País: España. Año: 2025. Duración: 85 min.

Martes 14 de julio

SORDA / Dirección: Eva Libertad. País: España. Año: 2025. Duración: 99 min.

Miércoles 15 de julio

POR TODO LO ALTO / Dirección: Emmanuel Courcol. País: Francia. Año: 2024. Duración: 99 min.

Jueves 16 de julio

SIRÂT / Dirección: Oliver Laxe. País: España. Año: 2025. Duración: 114 min.

Lunes 20 de julio

VOTEMOS / Dirección: Santiago Requejo. País: España. Año: 2024. Duración: 88 min.

Martes 21 de julio

EL SECRETO DEL ORFEBRE / Dirección: Olga Osorio. País: España. Año: 2024. Duración: 95 min.

Miércoles 22 de julio

SEPTIEMBRE 5 September 5 / Dirección: Tim Fehlbaum. País: Alemania Año: 2024 Duración: 94 min.

Jueves 23 de julio

MARCO / Dirección: Aitor Arregi, Jon Garaño. País: España. Año: 2024. Duración: 101 min.

Lunes 27 de julio

AMANECE QUE NO ES POCO / Dirección: José Luis Cuerda. País: España Año: 1989 Duración: 110 min.

Martes 28 de julio

LOS TORTUGA / Dirección: Belén Funes. País: España / Chile. Año: 2024. Duración: 107 min.

Miércoles 29 de julio

LA INFILTRADA / Dirección: Arantxa Echevarría. País: España. Año: 2024. Duración: 118 min.

Jueves 30 de julio

LA HABITACIÓN DE AL LADO The Room Next Door / Dirección: Pedro Almodóvar. País: España. Año: 2024. Duración: 106 min.