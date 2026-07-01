CALENDARIO ADMINISTRATIVO
La Universidad de Alcalá anuncia las fechas para matricularse en el curso 26/27, para estudiantes de nuevo ingreso y veteranos
La UAH encara un nuevo curso importante, ya que es el primero a cargo del nuevo rector, Carmelo García
La Universidad de Alcalá (UAH) ya piensa en el próximo curso, el 2026-2027. Y recientemente han publicado su calendario administrativo, con todas las fechas clave de matrícula y otros trámites académicos que los estudiantes han de tener en cuenta.
Las fechas clave para estudiantes de nuevo ingreso, y veteranos
Los alumnos de nuevo ingreso admitidos en la fase ordinaria de preinscripción podrán formalizar su matrícula entre el 10 y el 14 de julio. Por otro lado, quienes obtengan plaza en la fase extraordinaria o mediante procedimientos restringidos de admisión dispondrán del plazo comprendido entre el 3 y el 8 de septiembre para completar el proceso. Acerca de las listas de espera, la Universidad se pondrá en contacto con cada estudiante para comunicarle de forma individual vía SMS su fecha correspondiente.
El alumno veterano tendrá otras fechas diferentes a los de nuevo ingreso. Esta dependerá en función del centro y de la convocatoria en la que hayan superado sus asignaturas. Los estudiantes que hayan aprobado en la convocatoria ordinaria comenzarán a matricularse a partir del 29 de junio, mientras que quienes concurran a la convocatoria extraordinaria lo harán entre el 15 y el 28 de julio, según la facultad o escuela a la que pertenezcan.
En el documento situado abajo se pueden encontrar todas las fechas que los alumnos deben tener en su cabeza y agenda.
Fechas de matrícula curso 2026-27 en estudios de grado en la Universidad de AlcaláFechas de matrícula curso 2026-27 en estudios de grado en la Universidad de Alcalá
El documento publicado por la universidad complutense también recoge fechas a tener en cuenta sobre otros procesos, que son:
- Anulación de matrícula, que si se ha formalizado antes del 30 de septiembre, se podrá anular hasta el 30 de septiembre. En caso de que se haya formalizado a partir del 1 de octubre, el plazo se extenderá hasta el 30 de octubre
- Modificación de matrícula: del 9 al 11 de septiembre y del 18 al 22 de enero de 2027
- Entrega de documentación de matrícula: del 1 al 30 de septiembre y aquellos que la hayan formalizado desde el 1 de octubre tendrán hasta el 15 de ese mismo mes
- Solicitud de reconocimiento de créditos por estudios previos universitarios o ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior: del 8 de septiembre al 15 de octubre de 2026.
- Solicitud de reconocimiento de créditos por actividades transversales o por idiomas: durante el mes de febrero de 2027, excepto si el reconocimiento supone la finalización de los estudios, en cuyo caso puede solicitarse en cualquier momento del curso.
- Solicitud de permanencia: del 1 al 10 de julio de 2026.
- Solicitud de reapertura de expediente académico: del 1 al 10 de julio de 2026.
- Solicitud de convocatoria adelantada: se solicita al realizar la automatrícula, marcando la casilla correspondiente.
- Solicitud de Tribunal de Compensación: sel 8 al 12 de febrero de 2027, del 11 al 17 de junio de 2027, del 15 al 21 de julio de 2027 y del 1 al 7 de octubre de 2027 (si las prácticas externas son calificadas en la convocatoria de septiembre).
- Acreditación de nivel de idioma: consultar los requerimientos específicos del plan de estudios correspondiente.
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