La Universidad de Alcalá anuncia las fechas para matricularse en el curso 26/27, para estudiantes de nuevo ingreso y veteranos

La Universidad de Alcalá (UAH) ya piensa en el próximo curso, el 2026-2027. Y recientemente han publicado su calendario administrativo, con todas las fechas clave de matrícula y otros trámites académicos que los estudiantes han de tener en cuenta.

Las fechas clave para estudiantes de nuevo ingreso, y veteranos

Los alumnos de nuevo ingreso admitidos en la fase ordinaria de preinscripción podrán formalizar su matrícula entre el 10 y el 14 de julio. Por otro lado, quienes obtengan plaza en la fase extraordinaria o mediante procedimientos restringidos de admisión dispondrán del plazo comprendido entre el 3 y el 8 de septiembre para completar el proceso. Acerca de las listas de espera, la Universidad se pondrá en contacto con cada estudiante para comunicarle de forma individual vía SMS su fecha correspondiente.

El alumno veterano tendrá otras fechas diferentes a los de nuevo ingreso. Esta dependerá en función del centro y de la convocatoria en la que hayan superado sus asignaturas. Los estudiantes que hayan aprobado en la convocatoria ordinaria comenzarán a matricularse a partir del 29 de junio, mientras que quienes concurran a la convocatoria extraordinaria lo harán entre el 15 y el 28 de julio, según la facultad o escuela a la que pertenezcan.

En el documento situado abajo se pueden encontrar todas las fechas que los alumnos deben tener en su cabeza y agenda.

Fechas de matrícula curso 2026-27 en estudios de grado en la Universidad de Alcalá Fechas de matrícula curso 2026-27 en estudios de grado en la Universidad de Alcalá

El documento publicado por la universidad complutense también recoge fechas a tener en cuenta sobre otros procesos, que son: