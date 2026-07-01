Nueva edición del Teatro en Ferias de Alcalá de Henares trae grandes nombres de la escena nacional

El teatro Salón Cervantes se convierte en uno de los principales escenarios culturales de las ferias y fiestas de Alcalá de Henares con una programación enfocada en la comedia. El público podrá disfrutar de cinco propuestas protagonizadas por reconocidos intérpretes como Pepón Nieto, Ana Labordeta, Yllana, Imanol Arias o María Barranco y compañías de referencia del panorama nacional. El concejal de Cultura, Santiago Alonso, ha destacado que en las ferias de Alcalá es imprescindible tener la mejor propuesta teatral del Teatro en Ferias. Asimismo el evento contará con el apoyo al talento local con Alcalá Comedy Show.

La programación dará inicio los días 21 y 22 de agosto, a las 21:00 horas, con la comedia escrita y dirigida por José Troncoso y protagonizada por Pepón Nieto, Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad. La obra narra la historia de José Antonio, un hombre que sueña con convertirse en actor pese a carecer de talento para ello. Su empeño por alcanzar la fama le llevará a vivir una disparatada odisea teatral en la que la realidad y espectáculo se confunden, dando lugar a una tragicomedia llena de humor y ternura.

El domingo 23 de agosto llegará una de las citas más esperadas para los amantes de la comedia en directo. Alcalá Comedy ofrecerá dos funciones, a las 19:00 y las 21:30 horas, reuniendo sobre el escenario a cuatro cómicos vinculados a la ciudad: Juan Zurdo, Edu Manzanera, Sara Drama y Joseph Ewonde. Producido por Alcalá Me Mata, el espectáculo propone un escenario repleto de ironía, cotidianeidad y humor.

Más tarde los días 26 y 27 de agosto, la compañía Yllana tomará el foco del escenario, a las 21:00 horas, con GOOL, un espectáculo visual y gestual dedicado al mundo del fútbol. Con David Ottone y Fidel Fernández a cargo de la dirección, GOOL ofrece una sátira sobre el deporte estrella y todas sus aristas: la pasión de las aficiones, los intereses económicos, las rivalidades y las contradicciones de un fenómeno global capaz de unir y dividir a millones de personas.

La programación sigue su curso el 28 de agosto con "Canadá", una comedia escrita por Alicia Serrat y dirigida por Borja Rodríguez. La obra sitúa al presidente del Gobierno ante la difícil tarea de grabar un mensaje urgente a la ciudadanía, mientras un meteorito amenaza con destruir el planeta. Lo que debería ser un solemne discurso institucional se convierte en una sucesión de eventos absurdos e hilarantes que invitan a reflexionar sobre el poder, la supervivencia y la condición humana.

Mejor no decirlo, con Imanol Arias y María Barranco para el fin de las ferias

El último evento teatral llegará los días 29 y 30 de agosto con Mejor no decirlo, una comedia protagonizada por Imanol Arias y María Barranco. Dirigida por Claudio Tolcachir y escrita por Salomé Lelouch; la obra plantea una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿que sucedería tomara la decisión de decirse absolutamente todo después de años conviviendo bajo el equilibrio de saber cuando callar y cuando hablar? A través del humor, la complicidad y el ingenio, la función invita al público a cuestionar verdades, silencios y las convenciones que sostienen las relaciones personales.