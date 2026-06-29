El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprueba las obras de mejoras del arroyo Camarmilla: se plantarán más de 4.000 arbustos

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó los pliegos de condiciones para la contratación de las obras presentes en el "proyecto de revegetación, rehabilitación y puesta en valor integral del arroyo Camarmilla a su paso por el municipio de Alcalá de Henares", con una inversión estimada de 600.000 euros.

El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha detallado que el proyecto, dentro del Plan Parques con Vida, contempla "una actuación integral a lo largo del tramo urbano del arroyo que viene a mejorar la biodiversidad, a mejorar los caminos y terrizos, barandillas, áreas estanciales, a lo largo de todo el curso de agua, con actuaciones como la plantación de más de 100 árboles, más de 4.000 arbustos, la renovación de más de un kilómetro de caminos de terrizo, la instalación de cajas nido, bancas o papeleras".

Vicente Pérez afirmó también que es un proyecto que renovará el "pulmón de la ciudad" con el fin de transformar el arroyo de Camarmilla en uno de los ejemplos de valor en el medio natural de la ciudad. El proyecto contempla una intervención integral en la limpieza y acondicionamiento del cauce, eliminando la acumulación de residuos y optimizando su capacidad hidráulica, la plantación de vegetación ribereña autóctona, que favorecerá la recuperación ecológica del entorno y la mejora de su biodiversidad.

Asimismo, se llevará a cabo la instalación de cajas nido para aves y murciélagos, con el fin de propiciar la presencia de fauna beneficiosa y promover un ecosistema más equilibrado. Además, se acometerá la rehabilitación de caminos de acceso y el posicionamiento de mobiliario urbano como bancos o papeleras, para un uso social responsable del entorno natural.

Superará las 6.000 unidades de nuevas plantaciones naturales

El proyecto llevará a cabo importantes trabajos de revegetación con la plantación de 132 árboles de gran porte, 1.330 plantones forestales y 4.165 arbustos, pertenecientes a 13 especies arbóreas y 18 especies arbustivas, seleccionadas por su adaptación al entorno y su contribución a la recuperación de los ecosistemas de ribera.

Las operaciones ambientales se complementarán con medidas destinadas a favorecer la fauna local, como la colocación de 15 cajas nido para aves paseriformes y 5 refugios para murciélagos, con el objetivo de contribuir al incremento de la biodiversidad del corredor ecológico.

Adicionalmente, el proyecto contempla la restauración de más de 1.000 metros de caminos, la limpieza de 1,623 metros de cauce, el establecimiento de bancos, papeleras, bolardos y una fuente pública, así como la preinstalación de alumbrado en el tramo entre la autovía A-2 y la avenida de Ajalvir.

Un proyecto bajo la expectativa vecinal

El proyecto constituye un corredor natural en pleno casco urbano, que busca conectar los ejes verdes del norte y del sur de la ciudad. Con la finalidad de reforzar la conexión entre el norte y el sur de la ciudad a lo largo de 4 kilómetros y que va a llegar a barrios como Espartales, Iviasa-Chorrillo, La Garena en la zona entre Paco Palacios y Reyes Católicos, convirtiendo el entorno de Camarmilla en un gran corredor ecológico de biodiversidad. Es una de las intervenciones más demandadas y con mayor expectativa en la ciudad complutense.