Así está afectando la huelga de Renfe a Cercanías Madrid: esperas de más de 15 minutos y trenes al 50%

La jornada de huelga convocada por el Sindicato Ferroviario está provocando importantes alteraciones en la red de Cercanías Madrid, que opera con servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día, lo que se traduce en mayores tiempos de espera y una menor frecuencia de paso de los trenes.

La protesta, que coincide con el inicio del periodo vacacional de verano, ha obligado a Renfe a cancelar 320 trenes en toda España y está afectando especialmente a miles de usuarios de Cercanías en Madrid, donde se registran esperas superiores a los 15 minutos en algunas líneas y una elevada afluencia de pasajeros en las estaciones. Según explica a este periódico Raquel, usuaria de las líneas C-2, C-7 y C-8, que conectan Alcalá de Henares con Madrid, a primera hora de esta mañana "no se ha notado la convocatoria de huelga" y "solo he tenido que esperar cinco minutos, mucho menos que cualquier otro día normal". Sin embargo, los servicios mínimos se han establecido en función de la franja horaria. Así, entre las 6:00 y las 9:00 horas, de 13:30 a 16:00 horas y de 18:30 a 20:30 horas, se mantendrá el 75 % de los trenes habituales. Durante el resto de la jornada, el servicio se reducirá al 50 % de la oferta habitual.

"No pasa un tren por Pozuelo de Alarcón"

A las 9:45 de esta mañana, un usuario llevaba más de media hora esperando un tren en la estación de Cercanías de Pozuelo para desplazarse al centro de Madrid. Según ha detallado, las pantallas informativas de la estación "no mostraban ningún dato sobre la llegada de un próximo convoy, lo que ha incrementado la incertidumbre y el malestar entre los viajeros afectados".