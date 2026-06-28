Detenida una joven por agredir con una botella a su expareja en un parque de Alcalá

La Policía Nacional ha detenido este sábado a una joven de 20 años por agredir con una botella a su expareja y otra chica de 22 años en el parque de Magallanes de Alcalá de Henares cerca de las 09:30 horas, tal y como han confirmado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía.

Según Emergencias 112 Comunidad, la primera llamada de aviso se ha producido a las 09:28 horas, momento en el que agentes de Policía Nacional, Policía Local y una unidad móvil del Summa 112 se han trasladado hasta el lugar de los hechos.

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Los servicios sanitarios han atendido a la joven de 23 años, que presentaba una herida incisa de carácter grave en la zona del costado. Tras ser estabilizado, ha sido trasladado al Hospital Ramón y Cajal. Por su parte, el joven de 22 años, herido de carácter leve, ha sido atendido y trasladado al Hospital de Alcalá de Henares.