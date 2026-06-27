Un joven sufre una herida grave en el costado tras una reyerta en Alcalá de Henares

Un joven de 23 años ha resultado herido de gravedad tras una reyerta ocurrida sobre las 09:28 horas de este sábado en el parque Magallanes, en Alcalá de Henares, según ha avanzado el portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, Luis Serrano.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y una unidad móvil del SUMMA 112. Los sanitarios atendieron a la víctima, que presentaba una herida incisa de carácter grave en el costado. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal. Además, el SUMMA 112 atendió a otro joven, de 22 años, que presentaba heridas de carácter leve.

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La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la reyerta.