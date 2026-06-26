Las líneas C-7 y C-8 encadenan dos incidencias en una semana: del robo de cable a "problemas en la infraestructura"

Según los últimos datos disponibles del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la red de Cercanías de la Comunidad registró un total de 1.521 incidencias en 2025. Las líneas más afectadas fueron la C-4, con 105 incidencias; la C-5, con 101; y la C-3, con 100. Las líneas C-8 (205) y C-7 (178), que dan servicio a Alcalá de Henares y Guadalajara, aparecen en las últimas posiciones de este ranking, pero en la última semana han sido protagonistas por registrar dos incidencias destacadas.

El pasado martes, 23 de junio, estas líneas, junto con la C-2, sufrieron retrasos por un robo de cable entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. La incidencia provocó demoras y detenciones de los trenes desde primera hora de la mañana y obligó a numerosos usuarios a recurrir a medios de transporte alternativos para llegar a sus puestos de trabajo.

Este viernes, según nos informan fuentes de Renfe, las mismas líneas vuelven a sufrir "demoras, detenciones y modificaciones en su recorrido habitual" debido a una "incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Santa Eugenia y Vicálvaro".

La avería ha comenzado pocos minutos antes de las 9.00 horas y afecta a los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8, con retrasos que ya superan los 15 minutos. Personal de Adif trabaja en la zona para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

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