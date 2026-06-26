Alcalá actúa en sus barrios con la mayor inversión de su historia: 75 millones de euros para llegar a todas las zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa impulsando las mejoras en sus barrios, con una inversión total de 75 millones de euros, la que es "la mayor inversión de la historia de la ciudad", según el consistorio complutense.

En este proyecto tiene gran importancia el papel del plan 'Alcalá mejora sus barrios', con el que el ayuntamiento lleva a cabo mejoras en aceras, asfaltado, accesibilidad, zonas verdes, limpieza, mobiliario urbano, seguridad vial, aparcamientos, equipamientos en las diferentes zonas de la ciudad.

Las intervenciones por distritos de Alcalá de Henares

En el Distrito I se incluyen hasta ahora intervenciones en Gran Canal, Teniente Ruiz, Juliana Merino, calle Azucena y alrededores, Madre de Dios, Paseo de Aguadores, calle Eras de San Isidro y las calles Ribera, Murillo y Manuel Azaña. A ellas se suman actuaciones en espacios emblemáticos como Plaza de Cervantes, Santos Niños, el colector de Vía Complutense, la Casa Palacio de los Campos de Arce y el edificio Daoiz y Velarde.

En el Distrito II, el Gobierno municipal está actuando en numerosos puntos como Núñez de Guzmán, Jiménez de Quesada, las calles Vicente Espinel y Gran Capitán, tramos del Paseo de Pastrana, Ronda Fiscal, Nuestra Señora de Belén en el entorno del CEIP Santos Niños, el Paseo del Río Henares, el aparcamiento Luis Vives, el Camino del Cementerio, tramos de San Vidal y el edificio Zulema.

Actuaciones en distritos y barrios de Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En la zona Juan de Austria-El Val, hay actuaciones previstas o en marcha en Paseo de la Alameda, Andrea Doria y Gonzalo de Berceo; Paseo del Val, entre Aguadores y la plaza de la Juventud; calle Almería; tramo del Camino de los Afligidos; calle Toledo; calle Cáceres; calles Álvaro de Bazán y Batalla de Lepanto; calle José Chacón; calle Luis de Madrona; Sociedad de Condueños, Félix Yuste, Demetrio Calleja, José Vicario y Rafael Sanz de Diego; y la Casa de la Juventud.

Asimismo, en la Zona Norte, la concejala Orlena de Miguel ha enumerado actuaciones en El Ensanche, en las calles Juan Carlos Onetti y Nicolás Guillén; el entorno del colegio Ernest Hemingway de la calle Gonzalo Torrente Ballester; calle Alcor; Diego Ros y Medrano; Camino del Cementerio; El Olivar, con actuaciones en avenida de los Pasionistas, Islas Caimán, México, Honduras, Barbados y Trinidad y Tobago; Ciudad 10, en Josep Pla y alrededores; Pedro del Campo; y Ciudad del Aire. “Estamos hablando de una intervención amplia, distribuida por barrios y zonas de la ciudad, que demuestra que este Gobierno no se queda en los titulares, sino que baja al detalle de cada calle y de cada necesidad vecinal”, ha afirmado.