Cortada al tráfico esta calle de Alcalá de Henares durante la mañana de este jueves: reabrirá a esta hora

Entre las 10:00 y las 13:00 horas de este jueves permanecerá cortada al tráfico la calle Basilios —en Alcalá de Henares— con motivo de los trabajos programados en la vía. Asimismo, el transporte público urbano se verá afectado temporalmente durante el desarrollo de la actuación.

Desde el consistorio complutense recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar itinerarios alternativos y prestar atención a la señalización provisional habilitada en la zona. La Policía Local agradece la colaboración de vecinos y usuarios de la vía, y ruega disculpen las molestias que puedan ocasionarse durante el desarrollo de los trabajos.