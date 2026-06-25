Alcalá de Henares es el punto más 'caliente' de Madrid: temperatura de récord con 42,1ºC

Aunque en las últimas horas se han suavizado -ligeramente- las temperaturas, la Comunidad de Madrid ha vivido unas jornadas de intenso calor que han dejado los termómetros al rojo vivo. Y Alcalá de Henares se ha convertido en uno de sus epicentros más intensos. La estación de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la ciudad complutense registró este pasado martes una temperatura máxima de 42,1 ºC a las 17:00 horas, situándose como uno de los valores más altos de toda la región.

Sin embargo, este episodio no ha sido aislado, ya que desde que comenzó la intensa ola de calor Alcalá de Henares ha encadenado varios días consecutivos de temperaturas extremas que han obligado a los vecinos a refugiarse en sus domicilios: 40,1 ºC el domingo, 40,3 ºC el lunes y los 'famosos' 40,2 ºC de este martes que han convertido al municipio en el punto más 'caliente' de la Comunidad de Madrid.

No es la única localidad madrileña que es noticia por superar ampliamente los 40 grados. Es el caso de Arganda del Rey (41,6 ºC), San Sebastián de los Reyes (41 ºC), el Aeropuerto de Madrid-Barajas (40,8 ºC) o Villanueva de la Cañada (40,8 ºC).

El episodio de calor extremo ha dejado además noches tropicales en varios puntos de la región. En Alcalá de Henares, la temperatura mínima nocturna se ha mantenido en torno a los 18,1 ºC.

Fin a la primera ola de calor del verano

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha fijado este jueves como punto de inflexión en las temperaturas, dando por concluida la primera ola de calor del verano, que se ha prolongado durante casi cinco días.

No obstante, todavía hay zonas del país que continúan bajo avisos por altas temperaturas. Es el caso del País Vasco, que mantiene alertas tanto por calor -con máximas de hasta 36 grados en Gipuzkoa y 34 en Bizkaia- como por lluvias intensas, que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en Álava y Bizkaia.

También permanecen en aviso amarillo por calor Aragón, con valores de hasta 38 grados en la ribera del Ebro; La Rioja, con máximas de 37 grados; Navarra, con entre 35 y 37 grados; Cataluña, donde se esperan hasta 37 grados en la depresión central de Lleida; y Baleares, con picos de 37 grados en el interior de Mallorca.