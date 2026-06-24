El Alcalá lanza su campaña de abonados para la temporada 26/27, con importantes rebajas hasta el 30 de junio tanto en renovaciones como altas

La temporada 2026/27 ya ha empezado para el Alcalá. Y lo ha hecho con el anuncio de su campaña de abonados para una temporada que promete ser muy ilusionante, después de quedarse a las puertas de disputar los play-offs de ascenso a Primera Federación, en un año en el que también disputó la Copa del Rey.

Recientemente el club rojillo confirmó la continuidad del pilar de su proyecto: el míster Vivar Dorado. Y ahora, con el lema 'todo al rojo', el club quiere que toda la ciudad de Alcalá de Henares se anime para sacarse el abono para que les lleven en volandas en la 26/27.

Precios del abono y fechas: renovaciones y altas

Los precios de renovación (hasta el 30 de junio) en adultos son de 100 euros en zona general, 150 en tribuna y 250 en tribuna premium (la diferencia con tribuna normal es que aquí se ofrece un servicio de catering durante los partidos). Y desde el 1 de julio, en el mismo orden, tendrán un precio de 125, 175 y 310. Renovar el abono en jóvenes (nacidos entre 2008 y 2014) tiene un precio de 60 euros, y en infantiles (de 2015 en adelante) 30 euros. Ambos precios, tanto jóvenes como infantiles, se refieren únicamente a la zona general del estadio.

Por otro lado se encuentran las altas, aquellos que se saquen el abono del Alcalá por primera vez. Hasta el 30 de junio los precios son los siguientes: (en adultos) zona general 125 euros, tribuna 175 y tribuna premium 250. Desde el 1 de julio cambiarán los precios, ya que sufrirán un incremento: general 150 euros, tribuna 200 y tribuna premium 310. Al igual que en las renovaciones, las altas de los jóvenes cuestan 60 euros y en infantiles 30 euros (zona general).

Y tanto jóvenes como infantiles no pueden sacar su abono en tribuna porque "hay pocos asientos, apenas había hueco para nuevos y hemos tomado la decisión de que no haya abono joven/infantil en tribuna", nos explican desde el club.

Así puedes renovar o darte de alta

Está disponible tanto de forma online (desde este enlace) como en las propias oficinas del club, en horario de mañana de lunes a viernes (10 a 14h) y de tarde de lunes a jueves (18 a 20h). Además, el sábado 6 de junio, durante el Día del Club, abrirán las oficinas de 10 a 17h para la adquisición y renovación de abonos.

Desde el club resaltan que todos los aficionados han de tener en mente la fecha del 30 de junio, ya que hasta entonces tanto las renovaciones como las altas tendrán un precio reducido. El Alcalá tiene un objetivo muy claro: incrementar la cifra de 1810 abonados que tenía al finalizar la pasada temporada. Es hora de que tanto equipo como ciudad den un paso hacia delante para que el conjunto rojillo esté más cerca del fútbol profesional. Donde merece estar.