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26 y 27 DE JUNIO

Alcalá se prepara para celebrar el Orgullo con dos días de actividades en el Parque O'Donnell: consulta la programación completa

La ciudad complutense celebrará el Orgullo LGTBIQ+ con una programación impulsada por el Ayuntamiento que busca visibilizar la diversidad y fomentar la convivencia

Alcalá se prepara para celebrar el Orgullo con dos días de actividades en el Parque O'Donnell: consulta la programación completa

Alcalá se prepara para celebrar el Orgullo con dos días de actividades en el Parque O'Donnell: consulta la programación completa / Ayuntamiento Alcalá de Henares

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María Saiz

María Saiz

Alcalá de Henares se volverá a llenar de color, música y actividades para conmemorar el Orgullo LGTBIQ+ 2026. La ciudad complutense celebrará los próximos 26 y 27 de junio una nueva edición de esta cita impulsada por el Área de Diversidad del Ayuntamiento, con una programación que combinará propuestas culturales, espectáculos, actividades participativas y actos reivindicativos para visibilizar la diversidad y fomentar la inclusión.

El Parque O'Donnell será el principal escenario de unas jornadas abiertas para todos los vecinos que buscan el Orgullo en un espacio de encuentro, convivencia y celebración. La programación se desarrollará durante dos días consecutivos y reunirá desde talleres y actuaciones drag hasta una marcha por la inclusión y diferentes propuestas musicales.

El Parque O'Donnell albergará dos días de actividades y conciertos por la noche

La primera jornada tendrá lugar el viernes 26 de junio en el Parque O'Donnell. Las actividades arrancarán a las 18:45 horas con "Viajemos con Orgullo", una iniciativa organizada junto a Gremial Taxi Alcalá. A continuación, a las 19:00 horas, se celebrará el pregón inaugural, que correrá a cargo de Pedro Jesús García, militar de carrera y activista por la diversidad

La tarde continuará con varias propuestas participativas. Entre ellas destaca un taller drag de maquillaje y actitud organizado por OVAT y un bingo drag presentado por Donna Mercadona, una de las actividades que se han convertido en habituales dentro de este tipo de celebraciones. También actuará la artista drag Arepita Diablitos y el espectáculo de danza "Priscila: Un viaje de libertad", organizado por OVAT. La jornada concluirá con una sesión musical a cargo del DJ Robin Tooth, que pondrá el broche final a la primera noche del Orgullo alcalaíno.

El evento importante del sábado tendrá lugar en la Plaza de Cervantes, donde a partir de las 19:30 horas tendrá lugar la Marcha por la Inclusión, una cita para visibilizar el compromiso de los alcalaínos con la igualdad, el respeto y la convivencia. Una vez finalizada, el resto de actividades se trasladarán al Parque O'Donnell.

Programación completa de la Semana del Orgullo 2026 en Alcalá de Henares:

Viernes 26 de junio, en el Parque O'Donnell:

  • 18:45 horas. Viajemos con Orgullo Gremial Taxi Alcalá
  • 19:00 horas. Pregón a cargo de Pedro Jesús García
  • 19:15 horas. Exprésate: taller drag de maquillaje y actitud. OVAT, inscripción gratuita: info@ovat.es
  • 19:30 horas. Bingo Drag Donna Mercadona
  • 20:45 horas. Actuación de Arepita Diablitos
  • 21:00 horas. Exhibición de los participantes del taller drag
  • 21:30 horas. Danza "Prixcila: Un viaje de libertad", OVAT
  • 21:45 horas. Music and Dance DJ Robin Tooth

Sábado 27 de junio

Noticias relacionadas y más

  • 19:30 horas. Marcha por la Inclusión en la Plaza de Cervantes
  • 20:00 horas. Carpas Asociaciones LGTBIQ+ en el Parque O'Donnell:
  • 20:30 horas. Actuación Ganador Talent Show 2025 Jerjes Drunk in Palace en el Parque O'Donnell
  • 21:15 horas. Concurso Pride Talent Show ¡Oh! Project en el Parque O'Donnell
  • 22:30 horas. Music and Dance Tributo a Alaska DJ Juan Paul en el Parque O'Donnell

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