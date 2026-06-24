26 y 27 DE JUNIO
Alcalá se prepara para celebrar el Orgullo con dos días de actividades en el Parque O'Donnell: consulta la programación completa
La ciudad complutense celebrará el Orgullo LGTBIQ+ con una programación impulsada por el Ayuntamiento que busca visibilizar la diversidad y fomentar la convivencia
Alcalá de Henares se volverá a llenar de color, música y actividades para conmemorar el Orgullo LGTBIQ+ 2026. La ciudad complutense celebrará los próximos 26 y 27 de junio una nueva edición de esta cita impulsada por el Área de Diversidad del Ayuntamiento, con una programación que combinará propuestas culturales, espectáculos, actividades participativas y actos reivindicativos para visibilizar la diversidad y fomentar la inclusión.
El Parque O'Donnell será el principal escenario de unas jornadas abiertas para todos los vecinos que buscan el Orgullo en un espacio de encuentro, convivencia y celebración. La programación se desarrollará durante dos días consecutivos y reunirá desde talleres y actuaciones drag hasta una marcha por la inclusión y diferentes propuestas musicales.
El Parque O'Donnell albergará dos días de actividades y conciertos por la noche
La primera jornada tendrá lugar el viernes 26 de junio en el Parque O'Donnell. Las actividades arrancarán a las 18:45 horas con "Viajemos con Orgullo", una iniciativa organizada junto a Gremial Taxi Alcalá. A continuación, a las 19:00 horas, se celebrará el pregón inaugural, que correrá a cargo de Pedro Jesús García, militar de carrera y activista por la diversidad
La tarde continuará con varias propuestas participativas. Entre ellas destaca un taller drag de maquillaje y actitud organizado por OVAT y un bingo drag presentado por Donna Mercadona, una de las actividades que se han convertido en habituales dentro de este tipo de celebraciones. También actuará la artista drag Arepita Diablitos y el espectáculo de danza "Priscila: Un viaje de libertad", organizado por OVAT. La jornada concluirá con una sesión musical a cargo del DJ Robin Tooth, que pondrá el broche final a la primera noche del Orgullo alcalaíno.
El evento importante del sábado tendrá lugar en la Plaza de Cervantes, donde a partir de las 19:30 horas tendrá lugar la Marcha por la Inclusión, una cita para visibilizar el compromiso de los alcalaínos con la igualdad, el respeto y la convivencia. Una vez finalizada, el resto de actividades se trasladarán al Parque O'Donnell.
Programación completa de la Semana del Orgullo 2026 en Alcalá de Henares:
Viernes 26 de junio, en el Parque O'Donnell:
- 18:45 horas. Viajemos con Orgullo Gremial Taxi Alcalá
- 19:00 horas. Pregón a cargo de Pedro Jesús García
- 19:15 horas. Exprésate: taller drag de maquillaje y actitud. OVAT, inscripción gratuita: info@ovat.es
- 19:30 horas. Bingo Drag Donna Mercadona
- 20:45 horas. Actuación de Arepita Diablitos
- 21:00 horas. Exhibición de los participantes del taller drag
- 21:30 horas. Danza "Prixcila: Un viaje de libertad", OVAT
- 21:45 horas. Music and Dance DJ Robin Tooth
Sábado 27 de junio
- 19:30 horas. Marcha por la Inclusión en la Plaza de Cervantes
- 20:00 horas. Carpas Asociaciones LGTBIQ+ en el Parque O'Donnell:
- 20:30 horas. Actuación Ganador Talent Show 2025 Jerjes Drunk in Palace en el Parque O'Donnell
- 21:15 horas. Concurso Pride Talent Show ¡Oh! Project en el Parque O'Donnell
- 22:30 horas. Music and Dance Tributo a Alaska DJ Juan Paul en el Parque O'Donnell
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