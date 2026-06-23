Alcalá invertirá un millón de euros en mejorar colegios, escuelas infantiles y casas de niños: estas serán las principales actuaciones

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se han propuesto en los próximos meses llevar a cabo un "importante" programa de actuaciones de mejora, reparación y acondicionamiento en colegios públicos, escuelas infantiles y casas de niños municipales, con el objetivo de garantizar unas instalaciones más seguras, accesibles y funcionales para toda la comunidad educativa.

Se va a invertir en total cerca de un millón de euros y las principales mejoras serán:

Renovación de pistas deportivas

Mejora de la accesibilidad

Reparación de cubiertas y vallados

Adecuación de patios infantiles

Actuaciones de saneamiento

Trabajos de pintura y fachadas

Colegios de Alcalá con las actuaciones más destacadas

Las principales actuaciones que se llevarán a cabo en los colegios de la ciudad complutense serán las siguientes:

CEIP Antonio Mingote , donde se renovará el solado de su pista combinada de fútbol sala y baloncesto, se reparará la junta de dilatación en otra de las pistas, se sustituirán la rejilla y los sumideros de saneamiento y se dará un tratamiento en la pintura de la fachada principal.

, donde se renovará el solado de su pista combinada de fútbol sala y baloncesto, se reparará la junta de dilatación en otra de las pistas, se sustituirán la rejilla y los sumideros de saneamiento y se dará un tratamiento en la pintura de la fachada principal. En el CEIP Beatriz Galindo se acometerá la renovación del acabado de dos pistas deportivas y la reparación de filtraciones en las ventanas del pabellón deportivo.

se acometerá la renovación del acabado de dos pistas deportivas y la reparación de filtraciones en las ventanas del pabellón deportivo. En el CEIP Cardenal Cisneros se eliminarán las barreras arquitectónicas en los aseos de profesores, mediante la supresión de escalones; igualmente, se adecuarán los acabados de los mismos.

se eliminarán las barreras arquitectónicas en los aseos de profesores, mediante la supresión de escalones; igualmente, se adecuarán los acabados de los mismos. Los trabajos también alcanzarán al CEIP Cervantes , donde se renovarán los acabados de los aseos de planta baja y se sustituirá el pavimento de la pista deportiva.

, donde se renovarán los acabados de los aseos de planta baja y se sustituirá el pavimento de la pista deportiva. El CEIP Doctora de Alcalá , con la reparación del vallado deteriorado.

, con la reparación del vallado deteriorado. CEIP Espartales , donde se repararán zonas de hormigón de las pistas deportivas y se mejorará el suelo de la zona infantil.

, donde se repararán zonas de hormigón de las pistas deportivas y se mejorará el suelo de la zona infantil. Asimismo, en el CEIPSO Ernest Hemingway se renovará el suelo amortiguador del patio, se pintarán elementos de juego y se acondicionarán distintos espacios exteriores.

se renovará el suelo amortiguador del patio, se pintarán elementos de juego y se acondicionarán distintos espacios exteriores. En el CEIP Infanta Catalina se reparará y pintará el muro de cerramiento del centro.

se reparará y pintará el muro de cerramiento del centro. La mejora de la accesibilidad será también una prioridad en el CEIP Iplacea , donde se adecuará el solado del acceso principal y se mejorará la rampa de entrada.

, donde se adecuará el solado del acceso principal y se mejorará la rampa de entrada. En el CEIP Luis Vives se renovará el pavimento de acceso y de la zona de conexión entre edificios.

se renovará el pavimento de acceso y de la zona de conexión entre edificios. En el CPEE Pablo Picasso se ejecutarán diversas actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y la seguridad, incluyendo la reparación de pavimento de la pista deportiva, la sustitución de elementos de saneamiento y la adecuación de la rampa de entrada.

Mejoras en escuelas infantiles y casas de niños

Por otro lado, las escuelas infantiles municipales también se beneficiarán de estas inversiones. En la Escuela Infantil Arco Iris se acondicionará el patio mediante la sustitución del vallado de madera por uno metálico y la rehabilitación de la pérgola. En la Escuela Infantil Carrusel se actuará sobre la impermeabilización de la cubierta; mientras que, en la Escuela Infantil Galatea se repasarán cubiertas y humedades interiores.

Por su parte, la Escuela Infantil La Flauta Mágica verá renovado el patio de la zona de bebés mediante la sustitución del arenero por suelo amable, además de la pintura de la valla perimetral. En la Escuela Infantil Los Molinos se adecuarán los pavimentos exteriores de una zona del patio, se mejorará el sistema de saneamiento y se repararán acabados de la fachada.

Las actuaciones previstas incluyen, igualmente, las programadas en las casas de niños. En la Casa de Niños El Tucán se reparará el vallado perimetral y se instalará un sistema de ocultación visual en la fachada principal, mientras que, en la Casa de Niños Garabatos se sustituirá la cubierta de la pérgola de acceso.