Alcalá apuesta por el envejecimiento activo con una nueva edición de su curso de verano para mayores

Mantenerse activo, cuidar la salud y seguir compartiendo tiempo con otras personas son los objetivos que persigue el nuevo Curso de Verano para Mayores impulsado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Mayores, volverá a llenar el mes de julio de actividades físicas y de bienestar dirigidas a las personas mayores de la ciudad complutense, una propuesta que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario municipal.

El programa busca fomentar el envejecimiento activo durante el verano, una época en la que muchas de las actividades habituales se reducen. Para ello, la Concejalía ha diseñado una oferta centrada en la promoción de hábitos saludables, el ejercicio físico y la participación social, aspectos considerados fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Entre las actividades previstas destacan actividades como risoterapia, zumba, pilares, gimnasia y talleres de salud, actividades diseñadas para mejorar la forma física, estimular la participación social y favorecer hábitos de vida saludables. La programación está pensada para adaptarse a distintos niveles de condición física y ofrecer alternativas accesibles para que los participantes puedan mantenerse activos durante los meses más calurosos del año.

Cuatro centros municipales de Alcalá realizarán actividades durante julio

El programa se desarrollará hasta el 17 de julio en los Centros Municipales Reyes Católicos, Cervantes, Los Pinos y Gil de Andrade, ofreciendo una amplia variedad de actividades adaptadas a los intereses y necesidades de los participantes.

El Curso de Verano para Mayores se desarrollará en cuatro centros municipales de Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

La concejala de Mayores, Esther de Andrés, ha subrayado que "esta iniciativa tiene como objetivo la promoción de un envejecimiento activo y saludable, ofreciendo espacios de encuentro, aprendizaje y ocio que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Alcalá de Henares". Una línea de trabajo que el Ayuntamiento viene desarrollando de forma continuada a través de los centros municipales de mayores y de sus distintos programas de ocio, formación y participación social.

Además del componente físico, el programa también busca combatir el aislamiento social y favorecer las relaciones personales. La participación en talleres y actividades grupales permite reforzar los vínculos sociales, uno de los aspectos que más valoran los usuarios de los centros de mayores.