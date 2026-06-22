Alcalá volverá a ser el epicentro del mejor talento del fútbol sala nacional: más de 24 equipos y 400 deportistas durante el fin de semana

Alcalá de Henares está siendo durante estos día el epicentro de la cantera futbolística en la Comunidad de Madrid. Desde el pasado 19 de junio -y hasta este miércoles día 24- está teniendo lugar la MADCUP Football 2026, considerado como el mejor torneo de fútbol internacional base y que tiene a Alcalá como sede principal. Pero esto no acaba aquí. Desde este jueves y hasta el domingo también será la sede principal del V Torneo Internacional 'Ciudad de Alcalá de Henares', un campeonato de fútbol sala en el que se disputarán cerca de 50 partidos y permitirá observar de cerca a la cantera del fútbol sala, tanto nacional como internacional.

La concejala de Deportes de Alcalá, Lola López, ha participado esta mañana en la presentación junto al presidente del club Inter F.S. José Manuel Saorín. La competición dará comienzo en la tarde del jueves 25 de junio con un acto de presentación oficial en el Casco Histórico de Alcalá de Henares, donde se congregarán todos los equipos participantes en una ceremonia que servirá para dar la bienvenida a jugadores, técnicos y familiares llegados de diferentes puntos de España y Europa.

Participarán 24 equipos, y se jugarán unos 50 partidos

Serán tres intensas jornadas deportivas, con cerca de 50 partidos disputados en las categorías Alevín, Infantil y Cadete. Se jugarán en tres instalaciones de la ciudad complutense: el Pabellón Demetrio Lozano, el Pabellón Espartales y el Pabellón de la Universidad de Alcalá.

La concejala ha explicado que "en esta quinta edición participarán 24 equipos procedentes de dos países diferentes y representantes de ocho comunidades autónomas españolas".

El torneo reunirá a cerca de 400 deportistas, que se alojarán en hoteles y residencias de Alcalá de Henares. A esta cifra habrá que sumar aproximadamente 1.000 acompañantes, alcanzando los 1.200 visitantes en la ciudad durante el fin de semana, lo que supondrá un importante impacto económico y turístico para el municipio madrileño.

Es ya la quinta edición de esta competición, con más de 3.000 participantes en este evento desde su creación, con clubes de prestigio internacional como FC Barcelona, ElPozo Murcia, Sporting Clube de Portugal o Inter.

La Academia Inter, una referencia en la formación deportiva y en valores

La organización del torneo corre a cargo de la Academia Inter, proyecto de formación que desarrolla íntegramente su actividad en Alcalá de Henares y que cuenta actualmente con 260 jugadores y jugadoras desde categoría prebenjamín hasta el equipo filial.

La cantera está formada por 18 equipos distribuidos en diferentes categorías: dos prebenjamines, dos benjamines, cuatro alevines, cuatro infantiles, tres cadetes y tres juveniles. Más de 250 niños y jóvenes compiten cada temporada en competiciones municipales y federadas organizadas por la Real Federación de Fútbol de Madrid.