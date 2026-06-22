DESDE EL 23 DE JUNIO
Alcalá de Henares modifica el tráfico por las obras de la calle Teniente Ruiz: estos son los desvíos y líneas de autobús afectadas
A partir del 23 de junio, las obras de la calle Teniente Ruiz afectará tanto a vehículos privados como a las líneas de autobús 6, 7 y 10
La calle Teniente Ruiz afronta desde mañana martes 23 de junio una nueva fase de obras que obligará a restringir el tráfico en una de las principales vías del centro de Alcalá de Henares. La actuación, incluida dentro del Proyecto de Mejora de la Movilidad y Accesibilidad impulsado por el Ayuntamiento, afectará tanto a la circulación de vehículos como al transporte público, con desvíos previstos en tres líneas de autobús urbano.
Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre la Ronda Ancha y la calle Padre Francisco, así como en el entorno de la plaza de Cuatro Caños. Durante su ejecución será necesario modificar los recorridos habituales de las líneas 6, 7 y 10 y habilitar itinerarios alternativos para los conductores que circulen por esta zona del casco urbano.
La medida ha sido comunicada por el Ayuntamiento a través de la Policía Local, que ha solicitado a los vecinos extremar la precaución y planificar con antelación sus desplazamientos mientras se desarrollen los trabajos. La actuación forma parte de las labores de mantenimiento y mejora que el Consistorio está llevando a cabo en distintos puntos de la ciudad para modernizar infraestructuras y mejorar la accesibilidad.
Estos son los desvíos para vehículos y las líneas de autobús afectadas
Uno de los principales efectos de las obras será la restricción del tráfico. Estas restricciones también afectarán al transporte público. Las líneas de autobús urbanas 6, 7 y 10 modificarán temporalmente sus recorridos habituales mientras duren los trabajos.
Para facilitar la circulación, la Policía Local ha establecido desvíos específicos para los vehículos que necesiten acceder a la zona de Cruz de Guadalajara. Para acceder, los vehículos deberán hacerlo por el recorrido formado por calle Azucena, calle Padre Francisco, calle Divino Figueroa y calle Cruz de Guadalajara.
En sentido de salida, se ha establecido dos alternativas:
- Calle Cruz de Guadalajara → Calle Encomienda → Calle Ronda Ancha.
- Calle Cruz de Guadalajara → Calle Divino Vallés → Avenida de Guadalajara → Calle Antonio Machado → Vía Complutense.
Estos desvíos serán utilizados también por las líneas 6, 7 y 10 del servicio urbano de autobuses mientras permanezca cortado el tramo afectado de la calle Teniente Ruiz. Los usuarios podrán consultar los cambios en las paradas afectadas y a través de los canales de información habituales.
La actuación se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora de la movilidad y la accesibilidad, un programa que durante los últimos meses ha impulsado diversas intervenciones en calles y espacios públicos de la ciudad complutense
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