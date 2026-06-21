Alcalá de Henares destituye al portavoz de Vox como teniente de alcalde por pérdida de confianza

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha destituido al portavoz de Vox en el municipio, Víctor Acosta, de su cargo como teniente de alcalde tras "la pérdida de confianza política e institucional" provocada por sus decisiones y manifestaciones públicas, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Víctor Acosta dejará de ostentar la condición de teniente de alcalde y las funciones vinculadas a dicha responsabilidad, pero mantendrá la Presidencia del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.

Preguntado por esta información por Europa Press, Vox se ha remitido a la rueda de prensa convocada mañana en la que Acosta hará declaraciones tras la retirada de competencias en el Gobierno local por parte del Partido Popular.

Desde el pasado mes de diciembre, según apuntan fuentes municipales, el Grupo Municipal Vox ha mantenido paralizada la negociación del proyecto de Presupuestos municipales, entregado para su estudio, "sin que sus representantes hayan querido entrar a negociar su contenido, las inversiones previstas o las prioridades planteadas para la ciudad".

"La condición reiteradamente formulada por Vox para iniciar esa negociación ha sido disponer de acceso directo a la contabilidad municipal. Se trata de una posibilidad de la que no dispone ningún concejal de la Corporación, incluida la propia alcaldesa, y que tampoco constituye el sistema ordinario de acceso y control de la información existente en la mayoría de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid", agregan.

Así, destacan que "la posición mantenida por el Gobierno municipal ha sido respaldada por los servicios técnicos, por los funcionarios con habilitación nacional del Ayuntamiento y por el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que han avalado el procedimiento seguido respecto al acceso a la información solicitada".

Modificación presupuestaria

Ante "la imposibilidad de aprobar un nuevo Presupuesto y con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios públicos, atender las obligaciones municipales y ejecutar las inversiones programadas", el Ejecutivo municipal presentó una modificación presupuestaria de cerca de 68 millones de euros.

Según detallan las mismas fuentes, los representantes de Vox respaldaron inicialmente esta modificación en la comisión correspondiente. Sin embargo, posteriormente anunciaron de forma unilateral, mediante una nota de prensa, su decisión de votar en contra y consumaron finalmente ese voto negativo en el Pleno, "impidiendo el desarrollo de actuaciones necesarias para la acción de gobierno y de nuevas inversiones programadas en los barrios de Alcalá".

Pese a ello, el Gobierno local ofreció a Vox una nueva oportunidad para rectificar su posición y recuperar el diálogo. Lejos de hacerlo, señalan, "su portavoz difundió una nota pública en la que cuestionaba la honorabilidad del equipo de Gobierno y sugería la posible existencia de irregularidades y delitos, sin identificar hechos concretos, expedientes o responsables ni aportar públicamente pruebas que sostuvieran esas acusaciones".

Desde el Ayuntamiento apuntan que "la discrepancia política es legítima y el sentido del voto de cualquier grupo municipal debe ser respetado". Sin embargo, agregan, "la Tenencia de Alcaldía constituye una responsabilidad de especial confianza institucional, al implicar funciones de representación, coordinación y eventual sustitución de la alcaldesa".

"No resulta coherente mantener esa responsabilidad cuando quien la desempeña manifiesta públicamente que no confía en el Gobierno del que forma parte y, como consecuencia de sus decisiones y declaraciones, ha perdido también la confianza de sus compañeros de Gobierno", subrayan.

Por este motivo, el Gobierno municipal informa de que Víctor Acosta deja de ostentar la condición de teniente de alcalde y las funciones vinculadas a dicha responsabilidad.

Según señalan, Acosta mantendrá la Presidencia del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, ámbito en el que ha manifestado su intención de continuar examinando la gestión, así como sus responsabilidades en el Distrito II que él mismo eligió presidir.

"Votar contra modificaciones de crédito y cuestionar honestidad compañeros supone vulnerar de facto las bases del acuerdo entre Vox y PP por parte de Víctor Acosta", añaden.

"Los integrantes de la Junta de Gobierno del PP no quieren romper un acuerdo que ha sido positivo para los alcalaínos. Ha sido, lamentablemente, el portavoz de Vox, quien ha vulnerado ese pacto", insisten.

De este modo, recalcan que "esta decisión, por tanto, es la consecuencia institucional de las decisiones adoptadas unilateralmente por portavoz de VOX y de la pérdida de confianza generada por su actuación".

El Gobierno municipal subraya que "mantiene su voluntad de estabilidad, diálogo y colaboración con los concejales de Vox y continuará trabajando para garantizar los servicios públicos, recuperar las inversiones bloqueadas y cumplir los compromisos adquiridos con los vecinos de Alcalá de Henares".

Denuncia por presunto acoso sexual

La decisión llega también después de que el portavoz de Vox fuera denunciado el pasado mes de mayo por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos.

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La denuncia fue confirmada por la dirección regional de Vox, que anunció la apertura de un análisis jurídico del caso y expresó su respeto a los procedimientos judiciales en curso.