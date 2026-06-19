CONCIENCIACIÓN
Alcalá se pone seria con el reciclaje de vidrio en la ciudad: campaña enfocada en los hosteleros y vecinos
La campaña se dividirá en dos fases, durante junio y septiembre
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en colaboración con Ecovidrio, pondrá en marcha durante este mes de junio y septiembre una campaña de concienciación y sensibilización para impulsar el reciclaje de envases de vidrio en la ciudad complutense.
Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente y Limpieza, ha asegurado que "la iniciativa se desarrollará en dos fases complementarias, comenzando en el mes de junio con una actuación específica dirigida al sector hostelero, uno de los grandes generadores de este tipo de residuos. Con esta iniciativa -ha continuado Pérez-, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ecovidrio refuerzan su compromiso con la sostenibilidad, la reducción de residuos y la mejora continua de la gestión ambiental del municipio".
El Ayuntamiento quiere poner el foco en la hostelería de la ciudad
Durante el transcurso de la campaña, equipos especializados visitarán los diferentes locales hosteleros de la ciudad para lo siguiente:
- Analizar la situación particular de cada negocio
- Detectar necesidades
- Ofrecer asesoramiento personalizado con el objetivo de mejorar la gestión de residuos y concienciar
En especial el foco estará puesto en una práctica que es "fundamental para la correcta separación": el vidrio no debe depositarse en bolsas, sino que los establecimientos cuentan con cubos específicos diseñados para que estos sean trasladados directamente al contenedor verde.
Y en septiembre será el turno de la ciudadanía
Tras finalizar la primera fase que estará centrada en la hostelería de la ciudad, llegará el turno de los vecinos de Alcalá de Henares. Esta fase tendrá lugar en septiembre y tendrá el objetivo de informar, sensibilizar y concienciar a toda la ciudadanía. Además, esta segunda fase también permitirá detectar hábitos de reciclaje de los vecinos y poder resolver dudas que son más frecuentes de lo que pensamos -en este enlace puedes resolver algunas de ellas acerca del reciclaje-.
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