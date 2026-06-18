La iniciativa pionera del Hospital Príncipe de Asturias: cerca de cien niños disfrutan del estreno de 'Toy Story 5'

Cerca de un centenar de pacientes pediátricos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias -ubicado en Alcalá de Henares- han podido disfrutar recientemente al estreno de Toy Story 5. El objetivo era claro para este centro sanitario público de la Comunidad de Madrid: humanizar la experiencia en el centro de todos los pacientes, con la mirada puesta en especial en los más pequeños.

Los pacientes han disfrutado de esta película protagonizada por Woody y Buzz Lightyear en el salón de actos del centro hospitalario, coincidiendo además en estas fechas con el estreno en las grandes pantallas del país.

Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por Disney España y Pixar junto a Italfarmaco, y es la primera vez que el Príncipe de Asturias se suma a esta propuesta. Y gracias a ello los pacientes pediátricos hospitalizados han podido disfrutar de esta experiencia que les ha alejado de su día a día.

Cuatro hospitales de España se han unido a este estreno mundial

Además del Príncipe de Asturias, el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario Niño Jesús y el Hospital Universitario Sant Joan de Déu se han unido a esta iniciativa, sumando un total de cuatro hospitales del país los que se han unido al estreno mundial de la quinta entrega de una de las sagas más reconocidas en la historia del cine.

Durante una hora y media que ha durado la proyección de la película, cerca de cien niños han reído y disfrutado de esta película. Una bonita iniciativa que ha tenido gran acogida por parte de los más pequeños, que ya están deseando volver a disfrutar de otro estreno.

Toy Story 5, la mejor forma de celebrar el 30 aniversario de una saga mundial

Lejos queda el estreno de la primera película de Toy Story: fue en noviembre de 1995, en los cines de Estados Unidos. Ahora, en pleno 2026, esta saga sigue generando expectación como pocas.

En esta quinta entrega de la saga tanto Woody, Buzz como Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un drástico cambio cultural: los juguetes tradicionales están siendo sustituidos por dispositivos tecnológicos. Y es este el desafío al que han de enfrentarse en la trama.