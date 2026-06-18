Alcalá se convierte desde hoy en la sede del Mundial de las jóvenes promesas del fútbol con la MADCUP Football

Mientras el mundo del fútbol tiene la mirada puesta este mes en el Mundial y en nombres como Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe o Lamine Yamal, en Alcalá de Henares comienza a escribirse la historia de las futuras estrellas del deporte rey. La ciudad complutense vuelve a convertirse en el epicentro de la MADCUP Football 2026, considerada como el mejor torneo de fútbol internacional base y un escaparate privilegiado para miles de jóvenes futbolistas.

Esta edición se celebra entre el 19 y 24 de junio en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, aunque Alcalá volverá a tener un papel protagonista. La Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid será la sede principal de un torneo que reunirá a 800 equipos procedentes de 36 países. Además, también se jugarán partidos en la Ciudad Deportiva Municipal del Val, Felipe de Lucas Pipe, Espartales, El Juncal, Isidro Cediel, Recinto Ferial y la Universidad de Alcalá

En total, casi 15.000 jóvenes se darán cita en las diferentes sedes del torneo. Unas dimensiones que explican por qué muchos lo comparan ya con un auténtico Mundial de categorías inferiores. En total, el año pasado 2.400 partidos repartidos en 27 sedes entre Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, Leganés, Pozuelo de Alarcón, Boadilla, Alcobendas, Paracuellos del Jarama, Las Rozas y la capital de Madrid.

La competición contará con las canteras de los mejores equipos de fútbol nacionales e internacionales

Mientras que la competición oficial arrancará mañana a las 19:00 horas, hoy jueves a las 18:00 la pelota echará ya a rodar con los partidos de exhibición entre Selección Nacional de Venezuela y el Atlético Paranaense de Brasil sub-15 además de otro encuentro entre la ‘Vinotinto’ y la RSD Alcalá en categoría sub-14.

Uno de los campeones de la V MADCUP Madrid celebrada en 2025 / MADCUP

Este año volverán a darse cita clubes de primer nivel nacional e internacional. Entre los participantes figuran canteras de entidades como el Atlético de Madrid, Real Madrid, Juventus, Sporting de Portugal, Valencia CF, Sevilla FC, Rayo Vallecano, Getafe CF o Club América de México, además de numerosos equipos llegados desde América, Asia, Oriente Medio y Europa.

Más allá de los resultados, la filosofía de la MADCUP se basa en combinar deporte, educación y valores. El torneo cuenta con categorías masculinas desde sub-7 hasta sub-19, competiciones femeninas desde sub-12 a sub-19 y modalidades inclusivas, convirtiéndose en una de las grandes referencias internacionales del fútbol formativo.

Durante seis días, los campos complutenses albergarán partidos prácticamente sin descanso. Así, la MADCUP será la oportunidad perfecta para descubrir a los protagonistas del futuro. Y, una vez más, Alcalá de Henares será el escenario donde comenzarán a perseguir ese sueño las estrellas del futuro.