Llegan las Fiestas de San Juan a Alcalá de Henares: una programación con pintacaras, deporte, fiesta de la espuma...

Las Fiestas de San Juan 2026 del distrito V de Alcalá de Henares ya están aquí. Se desarrollarán entre los días 20 y 24 de junio, con propuestas y diversión para todos los públicos. Diversos eventos como conciertos, la tradicional quema, actividades deportivas e incluso un torneo de petanca serán algunos de los principales protagonistas durante estos días en los que el alcalaíno volverá a disfrutar en su ciudad.

Lo más destacado de la programación de la Hoguera de San Juan en Alcalá de Henares

Las Fiestas de San Juan 2026 arrancarán con la exposición de manualidades de la Asociación de Mujeres Vía Complutense, que podrá visitarse del 17 al 20 de junio en el Local Municipal Gil de Andrade (calle Gil de Andrade, 6), en horario de 11:30 a 13:00 horas y de 18:00 a 20:30 horas.

El sábado 20 de junio comenzará con el Campeonato de Calva 'Fiestas de San Juan', organizado por la Asociación Deportiva de Calva Alcalá de Henares en el Campo de Calva (calle Cuenca, 1), entre las 10:00 y las 12:00 horas, con inscripción previa en las propias canchas y entrega de trofeos a las 12:00 horas. A las 11:00 horas tendrá lugar la visita guiada gratuita 'Alcalá y San Ignacio de Loyola', organizada por la Concejalía de Turismo, con salida desde la Oficina de Turismo de la Capilla del Oidor, una duración aproximada de dos horas y un máximo de 50 participantes. La inscripción deberá realizarse antes de las 14:00 horas del jueves 18 de junio en la Junta de Distrito V.

Por la tarde, el Parque Juan de Austria acogerá, a las 18:30 horas, el Torneo de Ajedrez de las Fiestas de San Juan, organizado por el Club de Ajedrez Jaque Mate… Venceremos, con plazas limitadas e inscripción previa en el siguiente enlace. Entre las 19:30 y las 21:30 horas se desarrollarán numerosas actividades infantiles y de divulgación, entre ellas una ludoteca con juegos tradicionales, talleres de manualidades, inclusión, pintacaras, reciclaje y corresponsabilidad.

A las 19:45 horas, el escenario del parque acogerá las actuaciones de las escuelas de baile Iván y Myriam Dance Sport Center, Ovat, Belén Rodríguez, Xpression Dance Studio y Creando ¡Oh! La jornada concluirá con una observación astronómica de la Luna, organizada por la Agrupación Astronómica Complutense en el Parque Isla del Colegio, de 21:30 a 24:00 horas.

Programación al completo de las fiestas de San Juan en Alcalá de Henares / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El domingo 21 de junio se celebrará la visita guiada gratuita 'Alcalá, Rimas y Leyendas', con las mismas condiciones de inscripción y un máximo de 50 participantes. A las 12:00 horas, el Centro de Mayores Gil de Andrade acogerá la actuación musical de la Rondalla Gil de Andrade, mientras que a las 12:30 horas el pabellón cubierto del CEIP Juan de Austria será escenario del concurso Two-Ball de baloncesto, organizado por el Club de Baloncesto Juan de Austria, con categorías masculina y femenina e inscripción previa en este enlace.

Por la tarde, el Parque Juan de Austria estará repleto de actividades infantiles y de divulgación con talleres de juegos tradicionales, tatuajes, hierbas de San Juan, manualidades, globoflexia y educación ambiental. A las 20:00 horas, el escenario principal recibirá las actuaciones de las casas regionales de Castilla-La Mancha, Aragón del Henares, Soria, el Centro Castellano Leonés y el Centro Extremeño.

El lunes 22 de junio se celebrará la visita gratuita 'La Ruta de las Cigüeñas', organizada por la Concejalía de Medio Ambiente, con salida a las 10:30 horas desde la plaza de San Lucas, una duración aproximada de dos horas y un máximo de 50 participantes. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 13:00 horas del viernes 19 de junio en la Junta de Distrito V o por correo electrónico. Ese mismo día, a las 11:30 horas, el Parque Juan de Austria acogerá una fiesta de la espuma.

La fiesta de la espuma volverá a repetirse el martes 23 de junio a las 11:30 horas. Ya por la tarde, el escenario del Parque Juan de Austria albergará, a las 20:00 horas, el concierto del grupo 'La Banda Poprumbera' y, a las 22:00 horas, el espectáculo de El Pulpo (Carlos Moreno). La tradicional hoguera de San Juan pondrá el broche final a la jornada con su encendido a las 00:00 horas.

Además, los días 26, 27 y 28 de junio se celebrará en el Boulódromo Municipal (calle Serracines, s/n) el II Open Internacional de Petanca 'Fiestas de San Juan 2026', organizado por el Club de Petanca y Bola Complutense. La inauguración tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 18:00 horas.