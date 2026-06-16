Del Corral de Comedias a Cervantes: Alcalá se sumerge en el Siglo de Oro con teatro, música y muchos estrenos

La programación del XXV edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, ‘Clásicos en Alcalá 2026’, continúa con su segunda semana de música y estrenos teatrales en Alcalá de Henares, donde la poesía, la comedia o la sátira, así como grandes clásicos de las letras españolas del Siglo de Oro que serán interpretados sobre las tablas alcalaínas con aires contemporáneos, se celebrarán del 17 al 21 de junio en diferentes teatros, centros culturales y lugares históricos de la ciudad, espacios patrimoniales tan emblemáticos como el Corral de Comedias, el Hospital de Antezana, la Universidad de Alcalá, la Casa Natal de Cervantes o el Teatro Salón Cervantes. Una propuesta que busca acercar el teatro clásico al público actual de una forma fresca y renovada.

Entre estrenos absolutos y grandes títulos clásicos

En esta ocasión y, como destacados, el festival ofrecerá el estreno absoluto de La Gallarda, protagonizada por la actriz catalana Silvia Marsó, un espectáculo teatral y poético-musical que rinde homenaje a la actriz, empresaria y dramaturga del Siglo de Oro, Josefa Vaca; o la comedia de El lindo don Diego, protagonizada por el actor Alfonso Lara, una adaptación de la célebre comedia del Siglo de Oro escrita por Agustín Moreto en el siglo XVII, y que ofrecerá dos pases a lo largo de la semana.

También se presentarán grandes exponentes del Siglo de Oro como Casa con dos puertas, mala es guardar, una comedia clásica de enredo; o la reinterpretación del mito de Don Juan a través de la ópera Don Giovanni de Mozart. Además de los mencionados, la programación incluirá textos de Cervantes, Calderón, Quevedo o Tirso de Molina, donde la perspectiva contemporánea será palpable en cada acto.

El precio de las entradas para todos los espectáculos oscila entre los 5 y los 16 euros, con descuentos especiales del 25% para estudiantes menores de 30 años, personas desempleadas, titulares del Carné Joven y del Carné Amigos del Teatro de Alcalá de Henares.

Actividades alternativas con picaresca

La programación se completa con numerosas actividades que amplían las formas de acercarse a los clásicos. El Museo Casa Natal de Cervantes acogerá el día 19 de junio el estreno absoluto de El Lazarillo y las cosas del comer, una original que combina teatro de objetos, narración y gastronomía para acercar al público familiar la historia del pícaro más famoso de la literatura española; una adaptación tan divertida como sabrosa.

Otra de las propuestas participativas se celebrará los días 20 y 21 de junio, con Caricaturas de oro fino, pura risa y desatino, en la que el ilustrador MON realizará caricaturas en directo por las calles del centro histórico. Los más pequeños también tendrán su espacio en el festival de clásicos a través del juego, el teatro y la creatividad. Para ello, se ofrecerá el taller ¡A lo loco!, que acercará a niños y niñas al universo de Lope de Vega.

En el ámbito museístico, también se podrá disfrutar de la exposición Con capa y espada, donde se exhibirán ropajes e indumentaria pertenecientes a la época de Cervantes. Una forma más de acercarse a la tradición del Siglo de Oro a través de la moda.

Para acceder a toda la información sobre el XXV edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro ‘Clásicos de Alcalá’, el festival ha facilitado un portal web donde consultar toda la programación y entradas disponibles.