NI te imaginas dónde van a pasar las vacaciones este año los alcalainos: te va a costar hasta pronunciarlo

Mediados de junio, y ya la gran mayoría piensa en la que es para muchos la mejor época del año, ¡el verano! Con esta estación -que arranca el 21 de junio- llegan las ansiadas vacaciones que llevamos preparando (y pagando) durante todo el año. La agencia Glauka Viajes (Av. de la Alcarria, 8, en Alcalá de Henares), nos ha confesado los destinos que más han demandado para este verano los alcalaínos.

Además, desde la agencia nos cuentan que "este año o lo han adelantado a la primera quincena de julio o finales de agosto, para intentar que salga más barato". Y en lo que más se ha fijado el vecino de Alcalá de Henares a la hora de elegir destino es "en la seguridad", por las diferentes guerras. La gran sorpresa de este año ha sido la caída de Estados Unidos "por la dificultad a la hora de poder entrar en el país", y se ha puesto de moda China.

A nivel internacional lo que destaca es...

Sharm El-Sheikh (8 días, 1.100 euros por persona). Es una ciudad de Egipto situada entre la granja costera del mar Rojo y el monte Sinaí. "Es un precio todo incluido, y una zona muy demandada por los amantes del buceo", nos explican de Glauka Viajes. Sharm El-Sheikh era un pequeño pueblo pesquero que, poco a poco, comenzó a expandirse para conventirse en una importante base naval egipcia. A día de hoy es una ciudad que vive por y para el turismo. Algunos expertos en turismo la comparan, dentro del territorio español, con Ibiza. Las actividades principales que se pueden hacer en este destino son buceo y snorkel. Es más, los propios hoteles suelen tener su propio club de buceo. Y la zona más animada de esta ciudad es Naama Bay, un área con muchas terrazas y ambiente nocturno. Tiene otras atracciones para el que visite la ciudad, como el Parque Nacional Ras Muhammad, a 38 kilómetros, que se trata de uno de los parques naturales más impresionantes de Egipto. Se recomienda un mínimo de 3 días para visitar esta ciudad, ya que son varios los planes que se reconocen como "obligatorios" para el que la visite. Es para muchos una ciudad desconocida, pero desde Glauka Viajes nos confiesan que ha sido lo más solicitado de cara al verano que está a punto de llegar. Cabo Verde (8 días, 1.100 euros por persona). Su clima, vuelos relativamente cortos y playas paradisíacas le convierten en el segundo destino favorito por los alcalaínos para este próximo verano. Punta Cana (8 días, 2.500 euros para dos personas). Es una de las zonas más demandadas por todos los madrileños en general. Su principal atractivo son las playas de arena blanca y aguas turquesas, ideales para verano. Riviera Maya (8 días, 2.500 euros para dos personas). La pirámide de Chichén Itzá, sus maravillas naturales como los cenotes y su oferta ‘todo incluido’ también convierten a esta zona de México en una de las más demandas cada año por aquellos que quieren estar durante una semana en un paraíso. Costa Rica (11 días, 6.000 euros para dos personas). Alrededor de un 25 % de su territorio está plagado de parques nacionales y reservas, es un gran destino para aquellos que son amantes de la naturaleza. Aunque no es barato.

Na’ama Bay, la zona de ocio de Sharm El Sheikh que algunos comparan con Benidorm / Barcelo

Y a nivel nacional...