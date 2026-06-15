EN JUNIO LAS INSCRIPCIONES AUMENTAN UN 50%
Una autoescuela de Alcalá de Henares revela los cuatro 'puntos negros' de la ciudad donde más suspenden los alumnos el examen práctico
En la temporada previa al verano, aumentan las inscripciones en las autoescuelas, y también los suspensos
El verano, como quien dice, ya está aquí. Con la cercana llegada de esta estación comenzamos a ‘sufrir’ sus primeras consecuencias: calor, vacaciones... En esta época aumentan, por ejemplo, las ventas de ventiladores. Y también lo hacen las inscripciones en las autoescuelas, ya que como nos aseguran desde la Autoescuela 2.000, ubicada en Alcalá de Henares, "es una de las épocas fuertes del año. Siempre recibimos más alumnos antes de verano, después de verano y en enero".
Las ganas de los jóvenes de poder conducir ellos mismos el coche crece en verano, y desde La CRónica de Alcalá nos hemos propuesto facilitarles este proceso que a veces es tedioso: desde esta autoescuela nos han dado algunos consejos para aprobar teórico y práctico, además de señalarnos los cuatro puntos negros donde más alumnos suspenden, ¡mucho ojo a ellos! El primero es el barrio del Lianchi "por sus giros a la izquierda", otro el barrio del Ensanche "por sus dobles Stop", el puente de Camarma "por sus turbo glorietas" y el polígono Mapfre "por los cambios de sentido", ¡al loro con estas zonas!
Es la peor época del año para sacarse el peor carnet de conducir, y hay 80.000 alumnos en lista de espera
No se trata de una época fácil, ya que en junio aumentan los alumnos un 50 %, el número de exámenes siguen siendo los mismos en Alcalá, donde las autoescuelas reclaman la presencia de más examinadores más y se suspende más que el resto del año. Y los propios datos lo confirman:
- El 56% de los que se presentan aprueba el teórico el resto del año quitando los meses de verano. Y en junio lo aprueba el 49%.
- El 44% aprueba el práctico el resto del año quitando los meses de verano. En junio, el 42%.
- Y si hacemos una media anual... aprueba el teórico a la primera el 40% y el práctico el 18,3% de los que se presentan.
- Pero, aquí es cuando vemos que junio es una época donde se suspende más: el teórico lo aprueba a la primera solo el 23%, casi la mitad si tenemos en cuenta el resto del año, donde lo aprueba a la primera el 40% de los alumnos. Y el práctico en junio a la primera lo aprueba el 17%.
Hacen falta examinadores, y nos cuentan que entre Móstoles y Alcalá "hay 80.000 alumnos a la espera".
Los mejores consejos para aprobar de la autoescuela de Alcalá que más aprobados logra...
Para aprobar el teórico, desde la Autoescuela 2000 nos cuentan que lo más importante es:
- Lo más importante es ir a clase.
- No estudiar de memoria.
- Hacer, mínimo, 3-4 test al día.
- Mes y medio de preparación.
- Cuando falles una pregunta, acudir al libro o profesor.
- Para presentarse hay que aprobar por lo menos 9 de 10 test.
- Contestar primero a las que te sabes seguro.
- ¡No cambiar las respuestas! La primera idea suele ser la acertada.
- Usar la lógica. Muchas preguntas se sacan así.
- Saberse bien las señales de tráfico y primeros auxilios. Mecánica no suele entrar tanto.
Y para aprobar el práctico:
- No ir con prisas a presentarte. Siéntete preparado.
- La observación es lo más importante en el examen.
- Dar sensación de seguridad al volante.
- No ir más despacio de lo habitual. Ir como si fuera una clase.
- No consumir tranquilizantes.
- Tener ciertos nervios es positivo, por lo que no te debe preocupar tener sensación de tensión.
- Elegir para aparcar un hueco grande, ya que normalmente podemos seleccionarlo.
- En las rotondas, sin prisa. Las prisas hacen suspender con mucha frecuencia.
- Respetar mucho los carriles, no pisar nada que no se pueda.
- ¡Y mucho ojo en los semáforos!
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