La IA ya entra en las aulas de la Universidad de Alcalá: así se enseñan español con ChatGPT, Gemini y Chatbot

La Inteligencia Artificial (IA) está cada día más presente en nuestra vida. Y en todos los aspectos. También ha llegado ya a la educación. Un claro ejemplo de ello es la Universidad de Alcalá (UAH), donde enseñan español actualmente a 115 alumnos, que son desde estudiantes erasmus hasta jubilados que tienen interés en aprender. Y lo novedoso de las clases de Sonia Adeva, profesora, es que implementa en sus lecciones la IA.

Para ella es "una herramienta más". En especial le ayuda en momentos de bloqueo, y lo más beneficioso es que "cualquier estudiante puede practicar cuando quiera. Además, es un feedback inmediato, el alumno no tiene que esperar a la corrección de un profesor", nos explica.

Algunas de las herramientas que ella usa son "Chatbot, Chloe, Gemini o NotebookLM", que en especial son muy útiles para "la generación de ideas, que se adaptan y encajan en la clase". Algunos ejemplos prácticos de cómo ella usa la IA en sus lecciones son:

Generación de audios : ayuda a practicar pronunciación y comprensión oral.

: ayuda a practicar pronunciación y comprensión oral. Creación de imágenes : apoyo visual para vocabulario y situaciones comunicativas en el aula.

: apoyo visual para vocabulario y situaciones comunicativas en el aula. Simulación de entrevistas: los alumnos pueden interactuar directamente con la IA como si fuera el entrevistado directamente.

Y algunos de los principales beneficios para Sonia son:

Agiliza tareas diarias del aprendizaje.

diarias del aprendizaje. Disponible las 24 horas , con acceso inmediato.

, con acceso inmediato. Ofrece feedback rápido para corregir errores.

Pero con precaución. La información generada por IA "siempre debe revisarse por un humano. Nunca debemos copiar y pegar sin reflexión. De hacerlo, se perdería el pensamiento crítico del estudiante", matiza.

Parte del alumnado muestra "rechazo" a la IA

Algo que le ha sorprendido a Sonia durante el tiempo que lleva empleando la IA "como compañera de viaje" es que "hay muchos alumnos que rechazan un poco la IA, porque opinan que les puede quitar el trabajo. Hay algo de resistencia", detalla.

La Universidad de Alcalá se toma muy en serio a la Inteligencia Artificial

Sonia empezó a integrar la IA en sus clases desde 2022, y para ella la clave de todo es "no perder la ética ni el criterio propio. Es una herramienta, pero nunca puede sustituir al humano", insiste. Y espera que de aquí a diez años siga "agilizando la tarea al profesor". En especial, en su sector en concreto, opina que la IA todavía tiene mucho que mejorar en "la generación de vídeos y que todos los datos que aporte sean reales. Estamos en ese proceso todavía".

La Inteligencia Artificial ya es un tema muy serio en la universidad. Las clases de Sonia son solo un ejemplo, pero es una herramienta que ya se enseñará y empleará en toda la Universidad de Alcalá. El nuevo rector, Carmelo García, ya lo adelantó a La CRónica de Alcalá afirmando que "en el curso 26/27 vamos a enseñar IA a los alumnos en las asignaturas".