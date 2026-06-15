VERANO
Arranca la temporada de baño en Alcalá de Henares: estas son las fechas de apertura de las piscinas municipales
Las piscinas municipales de El Juncal y del Parque O'Donnel abrirán este sábado 20 de junio, mientras que la de El Val retrasará su apertura al 1 de julio
Con el termómetro disparado y un verano que llega con fuerza, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha anunciado la apertura de las piscinas municipales de la ciudad. Será este sábado 20 de junio, una jornada en el que las temperaturas subirán hasta los 39 grados de máxima según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Las piscinas de El Juncal y Parque O'Donnell darán comienzo a la temporada de verano este sábado, mientras que la tercera piscina municipal de Alcalá, ubicada en la Ciudad Deportiva El Val, retrasará su apertura al próximo 1 de julio. Los tres recintos también difieren en la fecha de cierre, mientras que las piscinas del Parque O'Donnell y El Val cerrarán el 23 de agosto, la del Juncal permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre, ofreciendo un periodo más largo para el disfrute de los bañistas.
Estos son los precios de las entradas de las piscinas municipales de Alcalá de Henares
Los horarios coincidirán en los tres recintos: de 12:00 a 20:30 horas de lunes a domingo, festivos incluidos. Sin embargo, el cierre se adelantará a las 20:10 horas de la zona de agua.
En lo que respecta a los precios, estas tarifas varían dependiendo de la edad. Los precios de las entradas individuales son los siguientes:
- Entrada individual Adulto (de 26 a 64 años): 4,60 euros
- Entrada individual Joven (de 18 a 25 años): 3,05 euros
- Entrada individual Infantil (de 3 a 17 años): 2,55 euros
Los vecinos también pueden adquirir bonos de 10 o 20 años. En el primer caso, su precio asciende a 37,10 euros para los adultos y 24,70 euros para los jóvenes. Mientras que los bonos de 20 años tienen un precio de 43,30 euros para los jóvenes y de 64,95 euros para los adultos. Y para los más pequeños, los bonos infantiles son de 20,60 euros el de 10 baños y de 21,65 euros el de 20 baños.
Desde el Ayuntamiento explican que la apertura se produce tras los trabajos de mantenimiento y adecuación realizados en los últimos meses para garantizar las mejores condiciones para los bañistas.
Además de las zonas de baño, las instalaciones de los tres espacios municipales cuentan con servicios complementarios y espacios adaptados para los vecinos y familias alcalaínas disfruten de jornadas completas de descanso, y así afrontar los meses más cálidos del año en un entorno más fresco y seguro.
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