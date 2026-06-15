HASTA EL 4 DE JULIO
La Quinta de Cervantes de Alcalá se llena de música rock, pop y soul en el ciclo ‘Verano en la Quinta’: mira aquí el cartel
Cannibal Swans, Jockey Club o Fervera Social Club serán algunos de los artistas locales que completarán el cartel de esta primera edición
Joaquín De la Aleja
La música en directo invadirá la ciudad de Alcalá de Henares durante los meses de junio y julio con el ciclo de conciertos ‘Verano en la Quinta’, una nueva propuesta cultural que llenará de música las noches de verano en el emblemático Jardín de la Quinta de Cervantes, ubicado en la calle Navarro y Ledesma.
Las fechas escogidas para la celebración de los diferentes conciertos serán los días 19, 20, 26 y 27 de junio, así como el 3 y 4 de julio, ofreciendo al público una programación variada y de calidad al aire libre. Los sonidos rock, pop, soul, funk y música de autor estarán garantizados en esta cita para los amantes de la música en directo.
La iniciativa ha sido llevada a cabo por el Distrito I del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. La programación ha sido pensada para públicos de todas las edades, contribuyendo a enriquecer la oferta cultural de la ciudad durante el verano y, al mismo tiempo, promover el acceso gratuito a actividades de calidad en un entorno patrimonial singular.
El presidente del Distrito I, Víctor Cobo, ha explicado que “esta iniciativa propone convertir este emblemático espacio en un punto de encuentro para la ciudadanía, ofreciendo una programación musical protagonizada por bandas alcalaínas pertenecientes al Directorio de Artistas de la Concejalía de Cultura”.
En este sentido, la propuesta dará la oportunidad de conciliar a la comunidad local con artistas del municipio, fortaleciendo así además el vínculo con la cultura.
Programación
- 19 de junio, 20:30 horas: Cannibal Swans.
- 20 de junio, 20:30 horas: Jockey Club.
- 26 de junio, 20:30 horas: Monotong.
- 27 de junio, 20:30 horas: Fervera Social Club.
- 3 de julio, 21:00 horas: Alex & The Groovies.
- 4 de julio, 20:30 horas: Tamara Rojas.
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