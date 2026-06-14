La fiebre del Mundial dispara la venta de televisiones en Madrid: los modelos de 85 pulgadas, entre los más demandados

España cuenta las horas para el debut de 'La Roja' en el Mundial. Y en Alcalá de Henares están ya preparados para verlo sin perder detalle. Cada cuatro años se repite la misma escena: aficionados haciendo cuentas y miles de hogares buscando la mejor manera de disfrutar del evento más grande del fútbol. Con la selección española entre las favoritas al título, muchos han decidido que este es el momento perfecto para cambiar de televisión. Y las cifras lo demuestran.

En Electro Depot de Alcalá, las ventas de televisores han aumentado un 36 % en volumen durante los últimos 40 días, mientras que la facturación ha crecido un 34 %. Una tendencia que confirma el tirón que tienen los grandes eventos deportivos a la hora de impulsar las compras tecnológicas. El Mundial se coloca como el momento idóneo por muchas personas para cambiar de televisor, seguido de los Juegos Olímpicos o, en un año que no hay ningún evento deportivo, el Black Friday.

Los modelos de 55 y 85 pulgadas son los más demandados

Las televisiones grandes son las vencedoras de la campaña previa al Mundial. Las ventas de los modelos de 55 pulgadas crecen un 163%, consolidándose "como el tamaño de referencia para muchos hogares españoles", mientras que las de 85 pulgadas aumentan un 72% debido a que "los formatos de super gran pulgada también toman un importante protagonismo en momentos como este, de grandes eventos deportivos". Según Electro Depot, "son los modelos más demandados" debido a La combinación de tamaño, calidad de imagen y precio.

Las televisiones de 55 y 85 pulgadas, las más demandadas en los últimos 40 días / Electro Depot

Los expertos recomiendan televisores 4K UHD y QLED por su mejora en brillo, contraste y color. Estos ofrecen una experiencia visual de alta calidad sin disparar el presupuesto.

Si en el Mundial de Qatar las 43 pulgadas dominaban las ventas, en 2026 la apuesta es clara: más tamaño y más calidad para no perder detalle. Una preferencia que comenzó a apreciarse en la Eurocopa de 2024 y que apunta hacia televisores cada vez más avanzados y grandes.

Los alcalaínos más jóvenes disfrutarán del Mundial en los bares

Mientras, los más jóvenes buscarán el ambiente de los bares de la ciudad complutense. En la hostelería se prepara para una competición que promete llenar terraza. La zona de El Val será una de las favoritas por los jóvenes. "En la terraza pondremos tres televisiones y para los partidos de España estar llenos", aseguran desde la Cafetería 'La Locura'.

Así celebraron los alcalaínos la victoria de España en el Mundial de 2010 / Pilar Navío

La cita deportiva por excelencia del deporte rey que, cuatro años después, regresa con la ilusión de que España vuelva a levantar la Copa y logre su segunda estrella. Y en el que muchos alcalaínos sueñan con celebrar las victorias de la Selección en la Fuente del Aguador.