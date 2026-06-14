Consulta la programación de este domingo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro en Alcalá

Este viernes dio el pistoletazo de salida una nueva edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos Alcalá. El festival regresa para celebrar su 25º aniversario con una programación que incluye cerca de 60 propuestas escénicas, con artistas de 16 países y más de 25 estrenos para los vecinos de la ciudad complutense.

Este tendrá lugar del 12 de junio al 5 de julio en casi una decena de espacios escénicos y monumentales de Alcalá de Henares. Durante cuatro semanas una variada programación que incluye teatro, música, danza o circo, entre otras disciplinas, convertirá al municipio en un gran escenario donde celebrar los clásicos.

Porgramación completa del domingo 14 de junio del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro:

En esta vigésimo quinta edición incluye 19 propuestas del festival son bajo el sello Creación Alcalá. Entre ellas se encuentran: la Orquesta Ciudad de Alcalá con Quixote; Teatro Yeses con Quijotescas; Duelos y Quebrantos con Amar por señas; La Jara del Centro Extremeño de Alcalá de Henares con El juez de los divorcios; Los Sueños de Fausto con Habla, Numancia; Evogía con Yo quisiera ser poeta; o La Posada de Hojalata con La cátedra de fuego.

Para este domingo, estas son las actuaciones que subirán al escenario serán las siguientes:

11:00 Taller 'Pinta los clásicos' en el Casco Histíruci, teatro de calle (entrada libre)

11:30 Espectáculo 'Viva México!!!' recorrerá la plaza de los Santos Niños, la calle Mayor y la plaza Cervantes (entrada libre)

12:00 La obra de teatro 'La doncella guerrera' en el espacio Gilitos - Laboratorio de creación Alcalá (precio: 6 euros)

19:30 La obra 'Amor es más laberinto' en el Corral de Comedias (entradas a partir de 14 euros)

20:00 La comedia musical 'Los locos de Valencia' en el Teatro Salón Cervantes (entradas a partir de 8 euros)

Una jornada repleta de cultura donde todos los alcalaínos y visitantes volverán a disfrutar de este festival, un clásico ya de la Comunidad de Madrid.