5 eventos
Consulta la programación de este domingo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro en Alcalá
El festival celebra su 25º aniversario con casi 60 propuestas escénicas de 16 países hasta el 5 de julio, para este domingo tendrá cinco eventos previstos
María Saiz
Este viernes dio el pistoletazo de salida una nueva edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos Alcalá. El festival regresa para celebrar su 25º aniversario con una programación que incluye cerca de 60 propuestas escénicas, con artistas de 16 países y más de 25 estrenos para los vecinos de la ciudad complutense.
Este tendrá lugar del 12 de junio al 5 de julio en casi una decena de espacios escénicos y monumentales de Alcalá de Henares. Durante cuatro semanas una variada programación que incluye teatro, música, danza o circo, entre otras disciplinas, convertirá al municipio en un gran escenario donde celebrar los clásicos.
Porgramación completa del domingo 14 de junio del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro:
En esta vigésimo quinta edición incluye 19 propuestas del festival son bajo el sello Creación Alcalá. Entre ellas se encuentran: la Orquesta Ciudad de Alcalá con Quixote; Teatro Yeses con Quijotescas; Duelos y Quebrantos con Amar por señas; La Jara del Centro Extremeño de Alcalá de Henares con El juez de los divorcios; Los Sueños de Fausto con Habla, Numancia; Evogía con Yo quisiera ser poeta; o La Posada de Hojalata con La cátedra de fuego.
Para este domingo, estas son las actuaciones que subirán al escenario serán las siguientes:
- 11:00 Taller 'Pinta los clásicos' en el Casco Histíruci, teatro de calle (entrada libre)
- 11:30 Espectáculo 'Viva México!!!' recorrerá la plaza de los Santos Niños, la calle Mayor y la plaza Cervantes (entrada libre)
- 12:00 La obra de teatro 'La doncella guerrera' en el espacio Gilitos - Laboratorio de creación Alcalá (precio: 6 euros)
- 19:30 La obra 'Amor es más laberinto' en el Corral de Comedias (entradas a partir de 14 euros)
- 20:00 La comedia musical 'Los locos de Valencia' en el Teatro Salón Cervantes (entradas a partir de 8 euros)
Una jornada repleta de cultura donde todos los alcalaínos y visitantes volverán a disfrutar de este festival, un clásico ya de la Comunidad de Madrid.
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina