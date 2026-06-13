Las temperaturas se disparan en Alcalá y el ventilador se convierte en el gran aliado: “Se compran en masa”

Este fin de semana, si hay una palabra que va a definir a la ciudad de Alcalá de Henares será calor. Las máximas no van a bajar de 35 grados, según la previsión de la AEMET, dándole la bienvenida al verano antes de lo esperado. Para hacer frente a la situación, los vecinos tienen claro que su remedio favorito es el ventilador de techo, como confirman sus comerciantes.

En Alcalá hacen frente al calor gracias a los ventiladores de techo

El calor llega con fuerza a la ciudad. Según la previsión de la AEMET, desde el pasado jueves hasta nuevo aviso las temperaturas van a subir sin descanso. Los termómetros marcarán de 35 grados hacia arriba en sus máximas.

En Alcalá, será un fin de semana de mucho calor, alcanzando tanto sábado como domingo los 36 grados de máxima. Estos días, se podrá disfrutar de cielos despejados mayormente, aunque es cierto que el domingo y, sobre todo, el lunes, hay altas posibilidades de precipitaciones. Las típicas tormentas de verano cuando se aproximan estas fechas.

Dos personas se protegen del calor usando abanicos, por las calles de Barcelona / MANU MITRU

Especial atención y cuidado habrá que tener el próximo miércoles, donde pueden llegar a los 37 de máximas y mínimas de 20 grados. Una predicción que se mantendrá también durante el jueves, como avisa la AEMET. Para hacer frente a estas temperaturas, los métodos más populares son las piscinas, aires acondicionados y ventiladores.

Los ventiladores de techo son los que más han crecido sus ventas en los últimos mayo y desde mayo se compran sin descanso en las tiendas. Así lo confirman los comercios de Alcalá especializados en electrodomésticos, que avisan que las ventas de estos aparatos han empezado antes de lo previsto: "Se compran en masa desde hace meses, el calor ha llegado con fuerza desde pronto y se nota".

En las tiendas de Alcalá, el superventas de este año es el ventilador de techo, sobre todo el de aspas retráctiles. Los motivos para decantarse por esta opción antes que por otras es que hoy en día es más fácil de combinar con la decoración de la casa. Además, ofrecen muchas alternativas de tipos de luz o velocidades, para que se adapten al 100% al gusto de cada uno.

En cuanto a los aires acondicionados, cuentan que si una vivienda no cuenta ya con la instalación de estos aparatos hecha, no suelen elegirlos. El principal motivo es el consumo, que es muy superior al que puede tener un ventilador, sea del tipo que sea. Los comerciantes explican que puede ser hasta 15 veces por encima.

En el caso de los ventiladores de techo, su consumo oscila entre 30 y 80 vatios. Para los vecinos de Alcalá, es una de las opciones más eficientes.

Las piscinas son un gran alivio también, pero los gastos y esfuerzo de mantenerla hace que muchos se echen para atrás y no se terminen decidiendo a instalarlas.

De momento, las piscinas de verano municipales alcalaínas no tienen fecha de apertura. Desde el ayuntamiento explican que están con los correspondientes análisis, para poder abrirlas lo antes posible.