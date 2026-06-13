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Programación de este sábado del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro en Alcalá de Henares: hasta siete eventos previstos
Este festival cultural arrancó el pasado viernes en las calles de la ciudad cervantina
Juan Luis Martín
El pasado viernes se inauguró la XXV edición del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Clásicos en Alcalá con una gran fiesta en las calles del casco histórico complutense. Se trata de un evento donde las diferentes artes escénicas tienen un único -y gran objetivo: preservar, difundir y renovar el patrimonio que forma parte de nuestra historia cultural.
Para este sábado la programación no se queda atrás. Aquí puedes consultar al completo todo lo que tendrá lugar en Alcalá de Henares:
- Dos pasos entre lo que fuimos y lo que somos. Un entremés de 30 minutos, a las 11:00 horas en el Hospital de Antezana.
- Pinta los clásicos a las 11 en el teatro de calle (Casco Histórico de Alcalá). Se trata de un taller artístico de pintura de 120 minutos.
- The bike clickbox. A las 11 en el teatro de calle (Casco Histórico de Alcalá). Apto para todos los públicos, y 180 minutos.
- Dos pasos entre lo que fuimos y lo que somos. Repetirá este entremés de 30 minutos a las 12 horas, en el Hospital de Antezana.
- Quijotescas, una obra de género histórico, a las 19 horas en el Laboratorio de Creación Alcalá. 75 minutos.
- Amor es más laberinto, una comedia de 100 minutos dirigida por Abel González Melo. A las 19:30 horas en el Corral de Comedias.
- Los locos de Valencia, una comedia musical de 100 minutos que tendrá lugar a las 21 horas en el Teatro Salón Cervantes.
Será una jornada repleta de cultura en la que todos los alcalaínos volverán a disfrutar de este festival que nació allá por 2001 con un sueño: acercar las artes escénicas a la gente, abrir un espacio para la creatividad y el diálogo, enriqueciendo la vida cultural de la Ciudad de Alcalá de Henares.
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