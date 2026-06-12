Así puedes viajar a la Complutum romana con una experiencia inmersiva gratuita en Alcalá de Henares

La Plaza de Cervantes acogerá del 18 al 21 de junio Alcalá de Henares: Viaje en el Tiempo, una experiencia inmersiva de realidad virtual que invitará al público a recorrer siglos de historia de una de las ciudades patrimoniales más singulares de Europa a través de una propuesta que combina patrimonio, arqueología y tecnología 3D de última generación.

Durante cuatro días, los visitantes podrán adentrarse en una reconstrucción virtual inspirada en la realidad arqueológica e histórica de Alcalá de Henares, viajando desde la Complutum romana hasta la ciudad renacentista vinculada a la Universidad Cisneriana, en un recorrido concebido para acercar el patrimonio histórico al gran público de una forma innovadora, accesible y visualmente impactante.

Impulsada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Patrimonio Histórico, la iniciativa apuesta por las nuevas tecnologías como herramienta para la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Uno de los grandes valores del proyecto reside en el rigor con el que ha sido concebido. Las recreaciones virtuales han sido desarrolladas con el máximo rigor arqueológico y arquitectónico, reproduciendo espacios, edificios, escenarios y ambientes tal y como fueron en su época a partir del conocimiento histórico y de las investigaciones desarrolladas durante las últimas décadas sobre el patrimonio complutense.

Alcalá de Henares: Viaje en el Tiempo, una experiencia inmersiva de realidad virtual / EPE

La experiencia no se limita a contemplar el pasado, sino que envuelve al visitante y le permite sentirse dentro de la Complutum real, recorriendo sus calles y espacios públicos, descubriendo su arquitectura y aproximándose a la forma de vida de sus habitantes para comprender cómo vivían los romanos hace casi dos mil años.

Alcalá de Henares: Viaje en el Tiempo forma parte del proyecto de mejora, mantenimiento y rehabilitación del entorno histórico de la Plaza de Cervantes con fines turísticos, una actuación una actuación orientada a la conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural.

El recorrido virtual se centra especialmente en el universo romano de Complutum y en su evolución hacia la ciudad universitaria y humanista que convirtió a Alcalá en uno de los grandes referentes culturales europeos de los siglos XVI y XVII.

¿Cómo participar?

La experiencia será gratuita y estará disponible del 18 al 21 de junio en la Plaza de Cervantes. Las plazas son limitadas y es necesario reservar previamente.