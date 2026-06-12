Este es el nuevo mural que adornará la fachada de la Casa Tapón en la plaza de los Santos Niños de Alcalá

Nueva etapa para la pared medianera de la Casa Tapón. Esta es la sede de la Concejalía de Juventud y del CIDAJ, que da a la histórica plaza de los Santos Niños, donde se encuentra la Catedral Magistral, y a partir de ahora va a estar decorada con un mural obra de Manuel Cardiel, autor estrechamente vinculado a la ciudad. Ya tenía -y sigue teniendo- algunos murales en las calles Torrelaguna y Gurugú.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha visitado el lugar en la mañana de este viernes para conocer de primera mano la ejecución de la obra y ha tenido la oportunidad de conversar con el artista, que concluirá su trabajo en los próximos días.

En el mural se reproducirá la célebre panorámica de Alcalá a vista de pájaro, dibujada por el artista Anton Van der Wyngaerde en 1565, y tendrá un coste total de 12.700 euros. "Con esta actuación se pondrá fin al deterioro del mural anterior y se embellecerá esa gran fachada, como parte a su vez de la gran remodelación y renovación estética que se está llevando a cabo en la plaza de los Santos Niños", han explicado desde el Ayuntamiento de Alcalá.

Pared medianera de la Casa Tapón / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

"Con esta obra apostamos también por la recuperación y la visibilidad de nuestro patrimonio, sobre la base de este dibujo histórico e icónico, pues es la primera gran representación gráfica que existe de nuestra ciudad", ha señalado Piquet, que ha destacado también que este mural "representa, asimismo, un espaldarazo al arte urbano y a sus jóvenes artistas, incorporándolos así al plan de regeneración y transformación urbana que estamos desarrollando en nuestra ciudad".

Alcalá, cuna de los murales: tiene el cuarto mejor del mundo

Los premios Best Mural of the World nominan a los mejores murales del mundo, se celebraron en el pasado mes de febrero y la Comunidad de Madrid fue finalista gracias a un mural ubicado en Alcalá de Henares, más concretamente en el Parque de Bomberos de Alcalá, obra del artista urbano Shfir.

Mural 'Fireman', realizado por el artista Shfir / EFE/ Guillermo Martínez

Este mural fue realizado para conmemorar el 50º aniversario del Parque de Bomberos de la ciudad. El mural ganador de estos premios fue el mural monumental ‘Maria Callas’ de la ciudad de Kalamata (en el Peloponeso griego) del autor heleno Kleomenis Kostopoulos.