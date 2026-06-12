SELECTIVIDAD
¿Tienes nota suficiente? Estas fueron las notas de corte de la Universidad de Alcalá en el curso 2025/26
La Universidad de Alcalá ofrece un total de 62 grados en el curso 26/27, su mayor oferta hasta la fecha
Durante los pasados 1, 2, 3 y 4 de junio tuvo lugar la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid. En el caso de la Universidad de Alcalá fueron 6.051 alumnos los que se examinaron en la institución complutense.
Para el curso 26/27, y según ha podido conocer La CRónica de Alcalá, la UAH lanzará su mayor oferta académica conocida hasta la fecha, con hasta 62 grados contando todos sus centros adscritos. Marcará la diferencia con respecto al año pasado la incorporación del grado Industrias del Español y sus Culturas. Y será un curso especial para la institución, ya que será el primero con el nuevo rector, Carmelo García, al frente.
Y los alumnos, que ya conocen sus notas de la PAU 2026 desde las 12:00 horas, pueden consultar las notas de corte del año pasado en las diferentes carreras universitarias de la Universidad de Alcalá. A pesar de que habrá variaciones, se puede tomar como punto de referencia. Todas están en el documento situado abajo:
Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)Notas de corte de las carreras en la UAH (curso 25/26)
Las carreras universitarias que ofrece la institución de Alcalá con las notas de corte más altas (en el pasado curso) -y las que por lo tanto más preocupan a los alumnos- son:
- Medicina — 12,871
- Biología Sanitaria — 11,839
- Física e Instrumentación Espacial — 11,830
- Criminalística: Ciencias y Tecnologías Forenses — 11,636
- Ingeniería en Tecnologías Industriales + Máster Universitario en Ingeniería Industrial — 11,614
- Enfermería — 11,426
- Enfermería (Torrejón de Ardoz) — 11,303
- Farmacia — 11,220
- Economía y Negocios Internacionales — 11,203
- Enfermería (Guadalajara) — 11,100
Además, las plazas ofertadas para los diferentes grados, según nos confirmó Javier Acevedo, vicerrector de grados de la UAH, serán las siguientes:
Plazas totales de las carreras universitarias en la Universidad de AlcaláPlazas totales de las carreras universitarias en la Universidad de Alcalá
Para aquellos que no han conseguido su nota deseada y se han quedado sin la posibilidad de acceder a la carrera de sus sueños tendrán una segunda oportunidad en la convocatoria extraordinaria que será el 30 de junio, 1 y 2 de julio.
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Adrián, madrileño experto en supervivencia: 'Una lata de sardinas, esto va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- Valeria, la alumna de Boadilla con la mejor nota de Madrid en la PAU 2026: 'No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina