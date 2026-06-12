La Escuela Municipal de Adultos de Alcalá lanza su oferta de cursos con matriculación a partir del 22 de junio

La Escuela Municipal de Adultos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares abrirá su periodo de matriculación para los próximos cursos el 22 de junio. Toda la información con respecto a las solicitudes de plaza está publicada en el portal web habilitado por el consistorio, donde se puede acceder los cursos ofrecidos, las condiciones de acceso, así como todas las enseñanzas abiertas que el centro ofrece para toda la ciudadanía interesada.

Desde el Ejecutivo local se enorgullecen de la oferta tan amplia y diversa que la EMA ofrece a sus ciudadanos, contando con un gran equipo de profesionales de la enseñanza que consiguen un nivel muy alto de satisfacción entre el alumnado, ha transmitido la concejala de Educación, Lola López.

Diferentes plazos de inscripción según enseñanzas

La apertura de las inscripciones para todos los cursos coincide el 22 de junio. Sin embargo, el cierre de plazos difiere según el tipo de enseñanza al que se desee optar.

Para solicitar la matriculación en Educación Secundaria, Enseñanzas Básicas y Español para Extranjeros, el plazo se extenderá hasta el 7 de julio, abriéndose un segundo plazo de matriculación a partir del 1 de septiembre.

Para solicitar la inscripción en Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación, Enseñanzas Abiertas y Seminarios, el centro habilitará el plazo de inscripciones hasta el 26 de junio.

En cuanto a los cursos preparatorios de Pruebas Libres, las inscripciones se podrán realizar a lo largo de todo el curso.

Para las personas que no cuenten con el soporte necesario para realizar la tramitación de manera online, el centro ha organizado una vía de apoyo y gestión de la tramitación de forma presencial en la sede de EMA Portilla ubicada en calle Arcipreste de Hita número 4, en horario de 10:00 a 13:00 horas y, el jueves 25 de junio, también en horario de tarde de 16:00 a 19:00 horas.

Para resolver cualquier dudad, también se puede contactar llamando a los teléfonos 608 705 833 y 626 200 844; o por correo electrónico, en la siguiente dirección ema@ayto-alcaladehenares.es.

Oferta educativa de la EMA Curso 2026-2027

Formación Básica:

Enseñanzas Iniciales. Nivel I: Técnicas básicas de lectura, escritura y cálculo.

Enseñanzas Iniciales. Nivel II: Consolidación de conocimientos.

Educación Secundaria. Tras cursarla se obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Curso de preparación para las PRUEBAS LIBRES de GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

Español para extranjeros:

Nivel Inicial.

Nivel Avanzado.

Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación.

Formación Informática:

Informática: niveles I, II y III.

Conocimiento de Idioma:

Inglés: niveles I, II y III.

Francés: niveles I, II y III.

Enseñanzas Abiertas:

Aprendizaje basado en Juegos.

Cine a través de sus Géneros.

Cine y Literatura.

De la mano de Cervantes.

Educación Medioambiental.

Hatha Yoga y Meditación.

Historia de las Civilizaciones de Europa y América.

Historia de las Civilizaciones de África y Asia.

Historia del Arte: niveles I y II.

Historia del Siglo XX: niveles I y II.

Jugando con las Líneas.

La España de los Borbones.

La Magia de la Literatura.

La Senda de las Palabras.

Mejora de la Atención y la Memoria.

Nutrición y Salud.

Paseando por la Historia de España.

Pintura en tela.

Planeta Vivo (NOVEDAD)

Tertulias Literarias.

Un mundo lleno de Matemáticas.

Viaje por el cuerpo humano. Aprende a cuidarte.

Seminarios: