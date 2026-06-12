EL 27 DE AGOSTO
Alcalá no cancela "de momento" el concierto de Beret, detenido por presunta agresión sexual: "Se decidirá cuando se vayan esclareciendo los hechos"
El cantante, detenido ayer por presunta agresión sexual, ha sido puesto en libertad provisional con prohibición de acercarse a la denunciante
El cantante y compositor Beret, que fue detenido ayer jueves por presunta agresión sexual en Sevilla, ha sido puesto en libertad con medidas cautelares como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, así como la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses. A las pocas horas de conocerse su detención y su comparecencia en sede judicial -donde se acogió al derecho constitucional de no declarar- el Ayuntamiento de Elche acordó cancelar su actuación el próximo verano estaba previsto para el 10 de agosto dentro del ciclo 'Nits de Festa'. Y también el de Rubí (Barcelona), donde debía cantar el próximo 20 de junio.
Hace solo unos días se anunció que Beret, Pole y Soge Culebra se suman a las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares. Los tres artistas actuarán el próximo 27 de agosto en la Huerta del Obispo dentro de la IX edición de Los Conciertos de la Muralla. Fuentes municipales confirman a La CRónica de Alcalá que "la empresa promotora ya tomará la decisión más adecuada cuando los hechos se vayan esclareciendo".
Cantó ante el papa León XIV en Barcelona
El artista conocido como Beret cantó este martes ante el papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó ‘Lo siento’ con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.
Beret comenzó su carrera musical en 2013 subiendo canciones a plataformas digitales, colaboró con raperos como Ambkor o SFDK y en 2019 publicó su primer álbum de estudio, ‘Prisma’, en el que participan artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Pablo Alborán.
En 2022 publicó ‘Resiliencia’, que incluía canciones que triunfaron como ‘Porfa no te vayas’ junto a Morat o ‘Diablo’ con Estopa y en 2025 lanzó su tercer álbum de estudio, ‘Lo bello y lo roto’. y lo roto’
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