Más de 50 años y ganas de aprender: así es la Universidad de Mayores de la UAH

Aprender por placer, recuperar inquietudes o simplemente mantenerse activo intelectual y socialmente. Son algunas de las razones que llevan cada curso a cientos de vecinos de Alcalá de Henares a cruzar las puertas de la Universidad de Mayores de la UAH.

Lejos de la imagen tradicional del universitario, las aulas reúnen también a personas con trayectorias vitales muy distintas que comparten una misma inquietud: seguir aprendiendo. Para muchos, supone cumplir una asignatura pendiente, para otros el gusto de seguir aprendiendo. También es punto de encuentro donde se crean amistades y se intercambian experiencias.

En total, 805 alumnos cursaron alguno de los programas que ofrece la Universidad de Alcalá durante el curso 2025/2026, entre los que destaca el de Humanidades. Y la edad media de los estudiantes es de 64 años, según los datos que ha compartido la UAH con La CRónica de Alcalá dentro de El Periódico de España.

Así es la radiografía del alumnado de la Universidad de Mayores de la UAH

El 84 % de los matriculados residen en la Comunidad de Madrid, de los cuales el 56 %, es decir, 378, son de Alcalá de Henares y de Madrid capital un 14,5 %. Mientras que 128 estudiantes viajan todos los días desde la provincia de Guadalajara. En general se matriculan más mujeres que hombres, lideran con un 60% frente al 40% de los hombres.

Acto de clausura del curso 2025/2026 de la Universidad para Mayores / Universidad de Alcalá

Como único requisito para acceder es tener 50 años o más, mientras que no es necesario tener titulación académica previa. El 41,5% del alumnado tiene estudios superiores, el 25% estudios medios y un 24% del nivel de estudios que indican es Bachiller.

Humanidades sigue siendo el programa estrella

El 67,77 % del alumnado eligió para este año el Programa de Humanidades. De estos, 378 alumnos lo realizaron en el campus de Alcalá y 212 en el de Guadalajara. El Programa de Ciencias Naturales contó con 215 estudiantes.

En algunos cursos académicos han contado con estudiantes que superaban los 90 años, aunque la tendencia actual es más "juvenil". Además, muchos alumnos han completado los programas, sobre todo el de Humanidades, en dos o más veces desde su puesta en marcha.

De esta manera, la iniciativa permite cursar asignaturas universitarias sin la rigidez académica de los grados oficiales que tiene como objetivo contribuir a la formación permanente a lo largo de la vida. Una experiencia que demuestra que la curiosidad no entiende de edades y que el aprendizaje puede convertirse en una herramienta para mantenerse activo mucho después de la jubilación.

¿Qué se puede estudiar en la Universidad de Mayores?