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La UAH registra un 92,6% de aprobados en la PAU 2026, y los mejores resultados los lograron los alumnos de Ciencias y Tecnología

Casi 5.300 estudiantes se presentaron en la fase de acceso en la UAH, 6.250 en total incluyendo ambas fases

Fachada de la Universidad de Alcalá

Fachada de la Universidad de Alcalá / Universidad de Alcalá

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

Alcalá de Henares

Ya están aquí las notas de la PAU 2026. En el caso de la Universidad de Alcalá fueron 5.298 alumnos los que se examinaron en la institución complutense, y hace escasos minutos ha sido en la UAH donde se han dado a conocer los resultados de la Selectividad en la Comunidad de Madrid en las diferentes universidades públicas en las que tuvieron lugar los exámenes.

Este año, un total de 36.864 alumnos se matricularon -y se presentaron 36.720- para realizar la denominada fase de acceso, de los que 5.298 lo hicieron en la Universidad de Alcalá.

Aprobó el 95,1 % de los alumnos que se presentaron en la región, y en la UAH aprobaron 4.908 alumnos

Las matriculaciones incrementaron un 4,74 % con respecto al año pasado, y un 99,63 % del estudiante matriculado se presentó. Y ha aprobado en esta PAU 2026 el 95,16 %. Por sedes, en la UAH se matricularon 5.331, se presentaron 5.298 y aprobaron 4.908 alumnos (el 92,6 %). Los mejores resultados se dieron en la rama de Ciencias y Tecnología, ya que aprobó un 97 % de los aprobados que vinieron de esa rama.

Los responsables de las diferentes universidades públicas de la Comunidad de Madrid destacaron a Matemáticas, que pasó de un 5,4 del año pasado a un 6,2, Inglés, que pasó de un 7,4 a 7, e Historia de España, de un 6,8 a un 6,9.

Por otro lado, en la fase de admisión se presentaron 38.519 estudiantes, frente a 36.864 de la fase de acceso. 34.984 procedieron de Bachillerato (un 90,82 %) y 3.535 de FP. El 72,5 % de los que se presentaron a la fase de admisión optaron por presentarse a dos materias. En Geografía la nota global fue un 6,5, Biología 6,3. En Física pasó de un 5,6 del año pasado a un 6,7. En Química un 5,9. Y en Historia del Arte un 6, entre otras.

Con respecto a las adaptaciones de alumnos se solicitaron un total de 4.891, lo que significa un 11,6 % de los estudiantes. En 2020 se solicitaron 1.453 adaptaciones, por lo que supone un incremento aproximado del 350 %. "Supone una carga de trabajo que se asume con gusto pero hay que reconocerlo", afirmaron en la rueda de prensa los resposables de las universidad públicas de la Comunidad de Madrid.

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