Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”

Con la publicación de las notas de la PAU 2026 en la Comunidad de Madrid llegan miles de alegrías para los jóvenes madrileños -también la tristeza, aunque aprobó el 95,1 % de los que se presentaron-. Un caso de éxito es Valeria Fragola, la mejor nota de la región con un 9,99. En el caso de la Universidad de Alcalá (UAH), donde se examinaron 5.298 alumnos, la mejor nota es obra de Paula Carballares, joven de 18 años que ha 'rozado' la excelencia con un 9,97. Es del Colegio Miramadrid, de Paracuellos de Jarama. Ha sido la quinta mejor nota de la Comunidad de Madrid. Casi nada.

Todavía con la adrenalina corriendo por su cuerpo cuenta a La CRónica de Alcalá que "estoy muy contenta. Sabía que me había salido bien, pero no me esperaba tanto. Muy contenta y orgullosa de mi trabajo". Estaba, en el momento de ver las notas finales, con su padre que "está muy orgulloso de mí". Ahora, como ella misma afirma, "es hora de celebrarlo".

Siempre tuvo desde pequeña vocación y ahora va a poder cumplir su sueño: va a estudiar Medicina. Tenía otras opciones como Química, Bioquímica o Ingeniería Biomédica, pero con un 9,97 va a poder estudiar Medicina. En concreto le apasiona "el mundo de la cirugía".

Así fue su preparación, y sus consejos para los que se examinen de la PAU

Confiesa que "han sido dos años duros de Bachillerato, le he dedicado muchas horas, sobre todo en época de exámenes". Un trabajo duro que dio su resultado: tiene una media de 10 en Bachillerato y junto a su nota de Selectividad un 13,93 sobre 14.

Y para ella las claves para triunfar en la PAU son:

"Que no te puedan los nervios, que juegan una mala pasada.

Repetir muchos exámenes de años anteriores, en especial los más complicados. Al final, suele caer lo mismo. Es lo mejor para llevarlo bien", explica.

El ejercicio que le pareció a la joven más complicada de esta PAU 2026 fue "Lengua, tenía algo de miedo con esa nota" y el más sencillo "Inglés, pero porque siempre se me ha dado bien".

Ahora, con el trabajo hecho, confiesa que se va con sus amigas de interrail. Hora de celebrar y descansar, después de meses -y años- de esfuerzo que ahora han visto, y de qué manera, su recompensa.