A qué hora salen las notas de la PAU 2026 en Alcalá, cómo consultarlas y cómo reclamar la calificación

La cuenta atrás ha terminado. Los alumnos de la PAU están a menos de media hora para conocer el resultado de la Selectividad. En la Comunidad de Madrid, la convocatoria ordinaria se celebró los días 1, 2, 3 y 4 de junio, con una jornada adicional el 5 de junio destinada a incidencias y coincidencias de horarios.

¿Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid?

Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid -UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH- publicarán las calificaciones de la PAU 2026 este jueves 11 de junio a las 12:00 horas. A partir de ese momento, los estudiantes podrán consultar sus resultados y comprobar si la nota obtenida les permite acceder al grado universitario deseado.

Sin embargo, lacalificación final no depende únicamente de la fase de exámenes de la PAU. También se tiene en cuenta la nota media de Bachillerato, que tiene un peso determinante en la admisión a la universidad. Además, las materias de la fase voluntaria pueden sumar puntos adicionales en función de las ponderaciones de cada grado.

El examen de la optativa de Filosofía ponía fin a la primera jornada de la PAU en Madrid / EFE (Manu Reino)

¿Qué hacer si no estás conforme con la nota?

Los estudiantes que no estén de acuerdo con alguna calificación podrán solicitar la revisión de sus exámenes. En Madrid, el plazo para pedirla estará abierto los días 12, 15 y 16 de junio.

Este proceso resulta especialmente relevante para quienes se quedan a pocas décimas de la nota de corte. La revisión permite comprobar la corrección del examen y verificar que se han aplicado correctamente los criterios de evaluación.

¿Cuándo es la convocatoria extraordinaria de la PAU en Madrid?

Quienes no hayan superado la convocatoria ordinaria, no hayan podido presentarse o deseen mejorar su nota tendrán una segunda oportunidad.

En la Comunidad de Madrid, los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la PAU 2026 se celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, mientras que el 3 de julio quedará reservado para incidencias y coincidencias.