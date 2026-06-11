DEL MIRABAL INTERNATIONAL SCHOOL
Valeria, la alumna madrileña con la mejor nota de la PAU 2026: "No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina"
Aprueba un 95,1 % de los estudiantes de toda la región que se presentaron, y Valeria, de un colegio de Boadilla del Monte, ha sido la más destacada
Miles de alumnos madrileños celebran a esta hora las notas de la PAU 2026, que han salido a la luz recientemente desde la Universidad de Alcalá (UAH). Del total que se presentó ha aprobado el 95,1 % y se llevó la palma con un 9,99 el colegio Mirabal International School, ubicado en Boadilla del Monte.
La protagonista de este centro ha sido Valeria Fragola, de 17 años, que se examinó en la Universidad Complutense y quiere estudiar Medicina.
EL PERIÓDICO DE ESPAÑA contacta con la estudiante, a esta hora "muy emocionada por los resultados". Entre risas y nervios nos explica que "me habéis pillado en el Metro, estoy yendo a quedar con mi novio".
Nos cuenta cómo recibió la noticia, "sabía que salían las notas hoy y quedé con mis amigas en un parque para ver las notas juntas. Es un trend viral en redes en el que predices lo que vas a sacar. Lo único que les pregunté es si me iba a dar la nota para entrar en Medicina y cuando me lo han dicho no me lo creía". Vaya que si le dio a Valeria.
"Estoy muy contenta. Salí satisfecha con los resultados de la PAU, con buenas sensaciones. Tenía claro que quería estudiar Medicina y me esperaba un 13 con algo, pero quedarme a nada del 14 es una locura". Y la estudiante de Boadilla del Monte lo celebrará en los próximos días, ya que disfrutará de un interrail con su entorno más cercano.
La alumna de media en Bachillerato tenía un 10 y en el conjunto junto a la Selectividad ha sacado un 13,99. Una cifra de inmenso mérito para la joven.
Como segunda opción tenía Ingeniería Aeroespacial
Nos cuenta que tiene como preferencia estudiar en la Autónoma, pero afirma que "tengo que mirarlo bien". A la hora de su preparación para la PAU explica que "no estaba muy nerviosa porque es como Bachillerato y mi recomendación a los que se examinen en la extraordinaria es que no se pongan nerviosos porque los nervios juegan una mala pasada. Y que se lo preparen con tiempo".
Va a entrar sobrada en la carrera de Medicina, pero tenía algunas otras opciones como "Ingeniería Aeroespacial o Física". A Valeria, con un 9,99, solo queda darle la enhorabuena.
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