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Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en Alcalá de Henares: se baraja un golpe de calor como posible causa

Los equipos de emergencia nada pudieron hacer a su llegada

Los equipos de emergencia nada pudieron hacer a su llegada

Los equipos de emergencia nada pudieron hacer a su llegada / EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

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Juan Luis Martín

Sobre las 11 de la mañana de este miércoles el SUMMA 112 recibió una llamada de emergencia. Se trasladaron hasta el Recinto Ferial de Alcalá de Henares, donde se encontraron a un varón de entre 50 y 60 años inconsciente, sangrando, y con un fuerte golpe en la cabeza, como ha podido saber este diario por fuentes policiales.

Vestía con ropa deportiva (e iba sin documentación) y el fallecimiento fue por causas naturales. Se baraja el golpe de calor como una de las principales hipótesis, además de una lipotimia. Los equipos de emergencia le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero solo pudieron certificar su fallecimiento.

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El cuerpo se encuentra actualmente en el Instituto Anatómico Forense a la espera de conocer con exactitud la causa concreta del difunto.

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