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VIAJE PAPAL EN ESPAÑA

El Papa León XIV bendice la primera piedra de la parroquia de San Diego de Alcalá de Henares

El cardenal José Cobos presenta al Santo Padre las primeras piedras de nuevos templos que se construirán en barrios de expansión de la región

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu.

El Papa León XIV a su paso por el Congreso de los Diputados en el papamóvil, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV ha pasado con el papamóvil por la Puerta del Sol camino del Estado Santiago Bernabéu. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

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Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Madrid

El Papa León XIV ha puesto este martes el punto final a su visita a Madrid con un encuentro con los voluntarios celebrado en IFEMA, donde ha querido agradecer personalmente el trabajo realizado durante estos días. El Santo Padre ha destacado la labor de la organización y de los voluntarios en tareas logísticas, de orden, comunicación y alojamiento, subrayando que su implicación ha sido clave para el desarrollo de los actos multitudinarios celebrados en la capital.

Durante el encuentro, el cardenal José Cobos ha intervenido con un discurso en el que ha resaltado el ambiente vivido en estos días: “Durante estos días hemos visto rostros emocionados, jóvenes buscando sentido, familias rezando juntas, sacerdotes entregados, voluntarios felices desde primera hora hasta el final de cada jornada”, ha señalado.

Aprovechando la ocasión, Cobos ha presentado al Papa León XIV las primeras piedras de varios nuevos templos que se levantarán en barrios de expansión de la región. Entre ellos destaca la futura parroquia de San Diego de Alcalá de Henares, que estará situada en la zona comprendida entre las calles Felipe II y Juan de Austria. También de la futura iglesia Sagrada Familia de Paracuellos del Jarama, que se encuentra a menos de 20 kilómetros de la ciudad complutense.

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