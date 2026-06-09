El Papa León XIV bendice la primera piedra de la parroquia de San Diego de Alcalá de Henares

El Papa León XIV ha puesto este martes el punto final a su visita a Madrid con un encuentro con los voluntarios celebrado en IFEMA, donde ha querido agradecer personalmente el trabajo realizado durante estos días. El Santo Padre ha destacado la labor de la organización y de los voluntarios en tareas logísticas, de orden, comunicación y alojamiento, subrayando que su implicación ha sido clave para el desarrollo de los actos multitudinarios celebrados en la capital.

Durante el encuentro, el cardenal José Cobos ha intervenido con un discurso en el que ha resaltado el ambiente vivido en estos días: “Durante estos días hemos visto rostros emocionados, jóvenes buscando sentido, familias rezando juntas, sacerdotes entregados, voluntarios felices desde primera hora hasta el final de cada jornada”, ha señalado.

Aprovechando la ocasión, Cobos ha presentado al Papa León XIV las primeras piedras de varios nuevos templos que se levantarán en barrios de expansión de la región. Entre ellos destaca la futura parroquia de San Diego de Alcalá de Henares, que estará situada en la zona comprendida entre las calles Felipe II y Juan de Austria. También de la futura iglesia Sagrada Familia de Paracuellos del Jarama, que se encuentra a menos de 20 kilómetros de la ciudad complutense.

Quién fue San Diego de Alcalá

Nació en San Nicolás del Puerto (Sevilla) en las estribaciones de Sierra Morena en 1400. En este pueblo se encuentra la casa donde nació el santo y la pila donde fue bautizado. Sus padres eran de humilde condición. De joven acompañaba a un sacerdote-ermitaño que se alojaba cerca de la población y con él tomó el gusto por el retiro y la oración, además de cuidar la huerta y solicitar limosna en los pueblos cercanos.