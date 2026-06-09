CERCANÍAS MADRID
Una avería en la estación de Alcalá complica la vuelta a la "normalidad" después de la visita de León XIV
La avería de un tren en Alcalá de Henares-Universidad interrumpe la circulación de las líneas C2 y C8 de Cercanías Madrid entre Meco y la localidad complutense
Madrid ha vivido unos días “complicados” por la visita del Papa León XIV a la ciudad. La recomendación del consistorio madrileño fue clara: facilitar, en la medida de lo posible, el teletrabajo por los problemas de movilidad y utilizar el transporte público.
Esta situación obligó a los vecinos de Alcalá de Henares que trabajan en la capital a quedarse en casa. Sin embargo, cuando el Santo Padre terminó su recorrido por la capital, Cercanías volvió a complicar la primera jornada laboral “normal” después de la visita de León XIV a Madrid.
Una avería en la estación de Alcalá de Henares provoca a esta hora que los trenes de las líneas C2 y C8 del núcleo de Cercanías de Madrid, que circulan entre Alcalá de Henares y Guadalajara, puedan verse afectados con retrasos por la avería de un tren en Alcalá de Henares-Universidad. A las 09:08 horas de la mañana se encontraba momentáneamente interrumpida la circulación entre Meco y Alcalá de Henares.
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