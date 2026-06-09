Alcalá transforma el arroyo Camarmilla en un gran paseo verde con refugios para aves y más de 1.500 nuevos árboles

Dentro del dentro del 'Plan Parques con Vida' del Ayuntamiento de Alcalá de Henares llega una de sus actuaciones más importantes. La Junta de Gobierno de Alcalá ha dado luz verde al proyecto de recuperación integral del arroyo Camarmilla. Con una inversión de 600.00 euros, permitirá una transformación total del paisaje urbano.

Alcalá de Henares rehabilita el entorno del arroyo Camarmilla

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares tiene por delante una de las intervenciones medioambientales más importantes en sus proyectos de regeneración urbana. A lo largo de un trazado de cuatro kilómetros, la recuperación del arroyo Camarmilla reforzará la conexión peatonal y natural entre el norte y el sur del municipio.

A través de este proyecto, habrá una actuación integral en la limpieza y acondicionamiento del cauce. Esto significa que se van a eliminar residuos acumulados en la zona, lo que va a permitir que crezca la capacidad de agua del arroyo. También se va a plantar nueva vegetación ribereña autóctona, que contribuirá a la recuperación ecológica del entorno y a la mejora de su biodiversidad.

En concreto, se van a plantar hasta 132 árboles de gran porte, 1.330 plantones forestales y 4.165 arbustos, pertenecientes a 13 especies arbóreas y 18 especies arbustivas. Estas plantaciones están seleccionadas especialmente para que puedan adaptarse al entorno y aporten en el proceso de recuperación del arroyo.

Al arroyo Camarmilla en Alcalá llegarán nuevos árboles y arbustos de diferentes especies / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Otra importante novedad en la recuperación de este arroyo alcalaíno es que se van a instalar 15 cajas nido para aves y 5 refugios de murciélagos. Gracias a esta infraestructura, se va a favorecer la presencia de fauna beneficiosa en el lugar, ya que las especies podrán quedarse gracias a las condiciones del ambiente y se promueve un ecosistema más equilibrado.

Además, para los vecinos que quieran pasear por la zona, llegará la rehabilitación de caminos de acceso, con más de mil metros de recorridos. Su estancia en el arroyo podrá ser más cómoda y segura, colocando mobiliario urbano como bancos o papeleras, que permitirá un uso social responsable del entorno natural. También se va a instalar una fuente pública, así como la preinstalación de alumbrado en el tramo comprendido entre la autovía A-2 y la avenida de Ajalvir.

Como ha explicado la alcaldesa Judith Piquet en su visita al arroyo, “esta intervención va a servir para reforzar la conexión entre el norte y el sur de la ciudad a lo largo de 4 kilómetros y que va a llegar a barrios como Espartales, Iviasa-Chorrillo, La Garena en el entorno de la calle Paco Palacios o Reyes Católicos, convirtiendo el entorno del Camarmilla en un gran corredor ecológico de biodiversidad, disfrute ciudadano y contacto con la naturaleza”.

En cuanto a plazos, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares espera que antes de acabar el año 2026 se empiecen los trabajos de rehabilitación en el arroyo, tras conseguir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo e indicar la aprobación del expediente. Se trata de un proyecto muy demandado y esperado por los vecinos, que van a ganar ahora un corredor natural en pleno casco urbano.