Así es La Voz del Desierto, el grupo de curas rockeros que pondrá 'patas arriba' el Santiago Bernabéu ante el Papa León XIV

La visita del Papa León XIV en Madrid está siendo todo un éxito. En este lunes a partir de las 16:30 horas tendrá lugar un nuevo acto en el Santiago Bernabéu, que se llenará de 70.000 personas de las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá.

En este encuentro actuarán diversos grupos de música, y uno de ellos será La Voz del Desierto, un grupo formado por siete personas -y dos de ellos sacerdotes- que transmiten y acercan la fe en un escenario... y a través de canciones de rock. Surgió en la Diócesis de Alcalá y, aunque empezó por cuestión de azar y diversión, ahora dan la vuelta al mundo con su ‘rock celestial’.

Alberto Raposo fue el padre del grupo

Raposo es sacerdote y, aunque ya no está en el grupo, allá por 2004 se dio cuenta de que en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) hacía falta algo que hiciese "saltar y botar a los jóvenes". Y así, poco a poco y por puro azar, fue "fichando" y formando este grupo que canta en la Diócesis de Alcalá y que ya ha cantado en 3 JMJ, tiene 6 CDs e incluso tienen una canción con dos millones de reproducciones.

Los primeros fichajes fueron Julio y Curry. El sacerdote Raposo les escuchó y les propuso tocar en la Diócesis de Alcalá con la intención de ir formando un grupo. El siguiente fue Dani Gómez, que también llegó de una forma similar. Este estaba cantando en un concierto de villancicos, y Raposo, que necesitaba un cantante, también le propuso entrar en el grupo.

Así, poco a poco y con el método del "boca a boca" el proyecto fue cogiendo forma y también se unieron Ángel y Alfonso, aunque ya no están en el grupo. Se dieron cuenta de que "la cosa funcionaba muy bien" y empezaron a componer canciones para sacar su primer disco.

¡Hasta el Papa Francisco recibió un disco del grupo! / Cedida

Este fue el origen del grupo, uno a uno: su trabajo, y su puesto en 'La Voz del Desierto' Julio Alejandre . Sacerdote y bajista

. Sacerdote y bajista Pedro Martínez . Teclista de profesión

. Teclista de profesión Daniel Gómez . Teleco (ahora es profesor de religión) y cantante

. Teleco (ahora es profesor de religión) y cantante Jesús (Curry ). Sacerdote y cantante

). Sacerdote y cantante José . Químico y batería

. Químico y batería Álex de Dios . Ingeniero y guitarrista

. Ingeniero y guitarrista Alberto Raposo. Sacerdote y guitarra

Un grupo que tiene ya 21 años, ensayan todos los domingos y lo que más les gusta es acercar el mensaje de Dios a través del escenario y canciones de rock, que tiene "unos estereotipos muy lejanos a la fe". Y creen que es "un proyecto de Dios" porque cada vez que un miembro del grupo tenía que salir por cualquier motivo, "Dios nos ponía a otra persona muy rápido", como nos explica uno de los cantantes del grupo, Dani Gómez.

Y ahora su música es todo un éxito

Háganse en mí tu voluntad (2005), Hacia una Luz (2007), La Llamada (2010), Él me vuelve a levantar (2013), Mi Fortaleza (2016) y Tu rostro buscaré (2017), son los seis discos que ha grabado y lanzado ya el grupo, que en diciembre de este año empezará a sacar más canciones "de dos en dos". Y su canción más escuchada es Magnificat, que tiene más de dos millones de reproducciones en la plataforma de Spotify.

De izquierda a derecha: Julio Alejandre, Pedro Martínez, Daniel Gómez, Jesús, José, Álex de Dios y Alberto Raposo / Cedida

"Tenemos una oportunidad diferente para acercar personas a Dios"

Ni una canción, ni ningún concierto, de lo que están más orgullosos es de "poder ser instrumento de evangelización y sobre todo de poder hablar con gente que es creyente y que en una iglesia jamás se hubiera acercado a nosotros. Acercamos la iglesia a los oyentes y es muy satisfactorio", explica Dani. Y todavía tienen cuerda y música para rato. Hoy, ante 70.000 personas, volverán a demostrar por qué son un grupo especial.

Tocarán en el Bernabéu, "entre 3 y 4 canciones"

Dani cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "vamos a tocar entre 3 y 4 canciones. Al principio en la ofrenda floral a la Virgen de la Almudena y también después de David Bustamante". Y las cuatro que pondrán 'patas arriba' el templo blanco serán:

Magnífica

Misericordia eterna

Sin tu calor

Solo quiero decir que te quiero

A tan solo horas de volver a actuar en una cita importante, desde el grupo transmiten que es algo "único e irrepetible. Se pusieron en contacto con nosotros hace un mes y medio y no tardamos ni un segundo en aceptar. No nos lo esperábamos. A través de nuestras canciones queremos transmitir la universalidad de Dios, él ha venido para salvarnos", concluye emocionado Dani.