Alcalá todavía vibra con la mención del Papa León XIV: "Un agustino español que estudió en la Universidad de Alcalá"

La Universidad de Alcalá (UAH) fue también protagonista durante unos segundos en la Vigilia de Jóvenes que tuvo lugar el pasado sábado en la visita del Papa León XIV a España. Fue ante cientos de miles de peregrinos cuando el pontífice recordó la figura de Santo Tomás de Villanueva, destacando que fue un religioso agustino que cursó estudios en la histórica institución complutense.

Santo Tomás de Villanueva forma parte de la historia de la Universidad. Llegó a la ciudad siendo muy joven para formarse en Artes y Teología y, tras completar sus estudios, ejerció como profesor de Filosofía antes de iniciar una destacada trayectoria religiosa que le llevaría a convertirse en arzobispo de Valencia.

Su figura es recordada especialmente por su compromiso con los más necesitados, motivo por el que ha pasado a la historia como el "obispo de los pobres".

Durante su intervención, León XIV puso en valor el legado espiritual y humano del santo, resaltando su labor reformadora dentro de la Iglesia y su ejemplo de entrega a los demás. Un reconocimiento que fue celebrado por los alcalaínos allí presentes. Cuando esto ocurrió, el espacio gritó y aplaudió de lo lindo. Alcalá estuvo más presente que nunca en la vigilia.

León XIV estuvo en 2013 en Alcalá de Henares

La relación entre la UAH y la visita papal no terminó ahí. El rector y varios miembros del equipo de gobierno universitario participaron también en el encuentro que el Papa mantuvo con representantes del mundo de la cultura, la economía y el deporte en Madrid.

Además, la figura de León XIV guarda un vínculo especial con Alcalá de Henares, ya que visitó la ciudad en 2013, cuando era prior general de la Orden de San Agustín, durante una estancia en el monasterio de Nuestra Señora de la Consolación. De esta forma, y teniendo en cuenta lo anteriormente citado, la ciudad alcalaína ya tiene un hueco -y no pequeño- en su corazón para el actual Papa.