Ni Valencia ni Alicante: la playa a menos de 80 kilómetros de Alcalá que parece el paraíso y muy pocos conocen

¿Cuál es la playa que está más cerca de Madrid? Un debate abierto todos los veranos que, si bien no tiene una playa en concreto, todas las respuestas llevan a Valencia o Alicante. Pero... ¿Es del todo cierto? Si bien lo que muchos madrileños buscan en verano es el mar, hay "alternativas" mucho más cercanas de los más de 350 kilómetros que nos separan de la costa valenciana. De hecho, para los vecinos de Alcalá de Henares que se quieran ahorrar las cuatro horas de viaje, tienen un espacio único que les blinda las mismas opciones a poco más de una hora.

A menos de 80 kilómetros de la ciudad complutense, en el corazón de la provincia de Guadalajara, se encuentra un auténtico paraíso natural: la Playa de Bolarque. En el término municipal de Almonacid de Zorita, este embalse se forma en la desembocadura del río Guadiela, que proviene del embalse de Buendía, en el río Tajo, proveniente del embalse de Entrepeñas.

El embalse cuenta con una zona arenada para sentirse como en la playa

La Playa de Bolarque es un espacio natural acondicionado para ofrecer una experiencia de playa única en el interior de España. Y entre sus principales atractivos se encuentran el propio embalse como zona de baño, con aguas limpias y tranquilas; los merenderos, zona de juegos y... la arena. Este espacio cuenta con una zona de arena dorada junto a una amplia zona de césped tipo solárium.

La Playa de Bolarque se encuentra en Almonacid de Zorita, Guadalajara / Playa de Bolarque

Y para los que sean más de aventuras... el embalse da la opción de numerosas actividades acuáticas, como kayak, paddle surf, hidropedales... Además de contar con un club náutico en el que se pueden alquilar embarcaciones para recorridos por el propio embalse.

Ahora bien, a diferencia de las playas... su entrada no es gratuita. Durante la temporada alta, del 1 de junio al 8 de septiembre, el precio de la entrada para los adultos es de 10 euros, mientras que para los menores de 3 años es gratis. El horario de la playa es de 9:00 a 20:00 horas y cuenta con un aforo máximo de 800 personas.

Una opción ideal para los madrileños que busquen una escapada refrescante cerca de la capital. Una combinación idónea de naturaleza, actividades acuáticas y tranquilidad, todo ello en un entorno montañoso. Ya sea para pasar un día en familia, practicar deportes o simplemente relajarse en ambiente más fresco, la Playa de Bolarque es una joya escondida.

¿Cómo llegar a la Playa de Bolarque?

El acceso a la playa es otro de los aspectos positivos, y es que es muy sencillo llegar. Desde Madrid se tarda aproximadamente 1 hora y 45 minutos por la A-2 y la CM-2009. Mientras que desde Alcalá desde la M-226 Y LA CM-235 hasta llegar a Almonacid de Zorita.

Para llegar a la playa, es necesario entrar por la Urbanización Nueva Sierra de Altomira, pasando por un control de acceso. En este control, se deberán dejar los datos del vehículo y del conductor.